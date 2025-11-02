INDW vs SAW: स्मृति मंधाना ने कर दिया बड़ा कारनामा, तोड़ दिया वर्ल्डकप का बड़ा रिकॉर्ड

मंधाना ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ फाइनल मुकाबले में 58 गेंदों का सामना किया और 8 चौके भी लगाए। वह इस वर्ल्डकप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली लौरा वॉलवॉर्ट के बाद दूसरी बल्लेबाज भी हैं। टीम इंडिया की पूर्व कप्तान मिताली राज ने 2017 महिला वर्ल्डकप में 409 रन बनाए थे, लेकिन स्मृति ने 2025 वूमेंस वर्ल्डकप के 9 मैचों में 1 शतक और 2 अर्धशतकों के दम पर 434 रन बनाकर उन्हें पीछे छोड़ दिया। वनडे क्रिकेट में 117 मैचों की 117 पारियों में 48 से ऊपर की औसत से 5,322 रन बनाने वाली स्मृति के नाम 14 शतक और 34 अर्धशतक हैं।