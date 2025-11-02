INDW vs SAW: स्मृति मंधाना ने कर दिया बड़ा कारनामा, तोड़ दिया वर्ल्डकप का बड़ा रिकॉर्ड

स्मृति मंधाना (फोटो- IANS)
ICC Women's World Cup 2025, IND vs SA: आईसीसी वूमेंस क्रिकेट वर्ल्डकप 2025 के खिताबी मुकाबले में भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैदान पर उतरी और सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने इतिहास रच दिया। इस टूर्नामेंट में दूसरी सबसे ज्यादा रन बनाने वाली मंधाना ने फाइनल में 45 रन की पारी खेली और पूर्व भारतीय कप्तान मिताली राज का विश्व कप का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मंधाना ने इस टूर्नामेंट की 9 पारियों में 54 की औसत से 434 रन बनाए हैं।
मंधाना ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ फाइनल मुकाबले में 58 गेंदों का सामना किया और 8 चौके भी लगाए। वह इस वर्ल्डकप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली लौरा वॉलवॉर्ट के बाद दूसरी बल्लेबाज भी हैं। टीम इंडिया की पूर्व कप्तान मिताली राज ने 2017 महिला वर्ल्डकप में 409 रन बनाए थे, लेकिन स्मृति ने 2025 वूमेंस वर्ल्डकप के 9 मैचों में 1 शतक और 2 अर्धशतकों के दम पर 434 रन बनाकर उन्हें पीछे छोड़ दिया। वनडे क्रिकेट में 117 मैचों की 117 पारियों में 48 से ऊपर की औसत से 5,322 रन बनाने वाली स्मृति के नाम 14 शतक और 34 अर्धशतक हैं।
मिताली ने 232 मैचों में 7,805 रन बनाए हैं, जिसमें 7 शतक और 64 अर्धशतक शामिल हैं। दूसरी ओर स्मृति मंधाना का विश्व कप 2025 में सफर कमाल का रहा है। न्यूज़ीलैंड के खिलाफ उनके द्वारा खेली गई 109 रनों की पारी, टीम इंडिया की इस टूर्नामेंट की पहली सेंचुरी थी। उस पारी ने न सिर्फ टीम इंडिया का सेमीफाइनल टिकट कन्फर्म किया, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 17 शतकों के वर्ल्ड रिकॉर्ड की भी बराबरी की।
स्मृति का बल्ला सिर्फ वनडे में ही नहीं बल्कि टेस्ट और टी20 में भी गरजता है। टेस्ट क्रिकेट में 7 मैचों की 14 पारियों में 629 रन बनाने वाली मंधाना 2 शतक जड़ चुकी हैं। रेड बॉल क्रिकेट में उनका औसत 57 का रहा है। उन्होंने 153 टी20 मैचों में 30 की औसत से 3,982 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 31 अर्धशतक शामिल है। 2025 का साल उनके लिए शानदार रहा है। इसी साल उन्होंने कैलेंडर ईयर में सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं और बेलिंडा क्लार्क का 28 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग
Women's World Cup 2025