India ODI squad: न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में बस 15 दिन बाकी, जानें किसे मिलेगा मौका और कौन होगा बाहर?

भारत के वनडे कप्तान शुभमन गिल और उप-कप्तान श्रेयस अय्यर दोनों की वापसी तय मानी जा रही है। ये दोनों ही साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में नहीं खेले थे। गिल के पैर के अंगूठे में चोट लगी थी, लेकिन अब वह ठीक हो गए हैं। उन्होंने बल्लेबाजी का अभ्‍यास भी शुरू कर दिया है। वहीं, ​​श्रेयस अय्यर फिलहाल बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैब कर रहे हैं। यह तय नहीं है कि वह भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में खेलेंगे या नहीं, लेकिन वह वापसी की राह पर नजर आ रहे हैं।