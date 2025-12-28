India ODI squad: न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में बस 15 दिन बाकी, जानें किसे मिलेगा मौका और कौन होगा बाहर?

भारतीय क्रिकेट टीम। (फोटो सोर्स: IANS)
India ODI squad vs New Zealand: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सेलेक्टर्स न्यूजीलैंड के खिलाफ 21 जनवरी से शुरू होने वाली टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए टीम का ऐलान तो कर चुके हैं। लेकिन, अभी तक कीवियों के खिलाफ 11 जनवरी से शुरू होने वाली वनडे सीरीज के लिए टीम घोषित नहीं की है। कयास लगाए जा रहे हैं कि बोर्ड जनवरी के पहले हफ्ते में वनडे टीम की घोषणा कर सकता है। आइये इससे पहले आपको बताते हैं कि भारतीय वनडे टीम में किसकी वापसी होगी और कौन से प्लेयर्स बाहर होंगे।
भारत के वनडे कप्तान शुभमन गिल और उप-कप्तान श्रेयस अय्यर दोनों की वापसी तय मानी जा रही है। ये दोनों ही साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में नहीं खेले थे। गिल के पैर के अंगूठे में चोट लगी थी, लेकिन अब वह ठीक हो गए हैं। उन्होंने बल्लेबाजी का अभ्यास भी शुरू कर दिया है। वहीं, श्रेयस अय्यर फिलहाल बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैब कर रहे हैं। यह तय नहीं है कि वह भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में खेलेंगे या नहीं, लेकिन वह वापसी की राह पर नजर आ रहे हैं।
श्रेयस और गिल की वापसी का मतलब है कि दो खिलाड़ियों को बाहर होना पड़ेगा। ऐसे में ध्रुव जुरेल, जो केएल राहुल और ऋषभ पंत के बाद तीसरे विकेटकीपर थे, उन्हें बाहर होना पड़ेगा। यही बात तिलक वर्मा पर भी लागू होती है, जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ रुतुराज गायकवाड़ के बैकअप थे।
ईशान किशन और देवदत्त पडिक्कल विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन, फिलहाल उनके लिए कोई जगह नहीं है। किशन भारत की टी20 इंटरनेशनल टीम में लौट आए हैं, लेकिन उन्हें वनडे में वापसी के लिए इंतजार करना होगा। इस विकेटकीपर ने हाल ही में किसी भारतीय द्वारा दूसरा सबसे तेज लिस्ट ए शतक बनाया है। पडिक्कल का लिस्ट ए में औसत 83.64 है और उन्होंने लगातार शतक लगाए हैं, लेकिन उन्हें अभी तक वनडे टीम में मौका नहीं मिला है।
दरअसल, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी को प्राथमिकता दे रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में हार्दिक पंड्या और जसप्रीत बुमराह को आराम दिया जाएगा। इसी वजह से उन्हें पिछली 2 वनडे सीरीज में भी नहीं खिलाया गया था।
अक्षर पटेल भी वनडे टीम में वापस नहीं आएंगे। उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ नहीं खेला था। बोर्ड ने यह नहीं बताया कि उन्हें आराम दिया गया था या टीम से बाहर किया गया था। उन्हें फिर से बाहर किया जा सकता है, उनके खराब प्रदर्शन की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि रवींद्र जडेजा को शायद आखिरी मौका मिल सकता है।
शुभमन गिल (कप्तान), श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), विराट कोहली, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल (विकेटकीपर), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रुतुराज गायकवाड़, नीतीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा।
