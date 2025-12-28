28 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

India ODI squad: न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में बस 15 दिन बाकी, जानें किसे मिलेगा मौका और कौन होगा बाहर?

India ODI squad vs New Zealand: भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज 11 जनवरी से होना है, लेकिन अभी तक बीसीसीआई की ओर से वनडे टीम की घोषणा नहीं की गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि चयनकर्ता जल्‍द ही टीम की घोषणा करेंगे। आइये इससे पहले आपको भारत की संभावित वनडे टीम के बारे में आपको बताते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Dec 28, 2025

India ODI squad vs New Zealand

भारतीय क्रिकेट टीम। (फोटो सोर्स: IANS)

India ODI squad vs New Zealand: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सेलेक्‍टर्स न्‍यूजीलैंड के खिलाफ 21 जनवरी से शुरू होने वाली टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए टीम का ऐलान तो कर चुके हैं। लेकिन, अभी तक कीवियों के खिलाफ 11 जनवरी से शुरू होने वाली वनडे सीरीज के लिए टीम घोषित नहीं की है। कयास लगाए जा रहे हैं कि बोर्ड जनवरी के पहले हफ्ते में वनडे टीम की घोषणा कर सकता है। आइये इससे पहले आपको बताते हैं कि भारतीय वनडे टीम में किसकी वापसी होगी और कौन से प्‍लेयर्स बाहर होंगे।

शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर की वापसी तय!

भारत के वनडे कप्तान शुभमन गिल और उप-कप्तान श्रेयस अय्यर दोनों की वापसी तय मानी जा रही है। ये दोनों ही साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में नहीं खेले थे। गिल के पैर के अंगूठे में चोट लगी थी, लेकिन अब वह ठीक हो गए हैं। उन्होंने बल्लेबाजी का अभ्‍यास भी शुरू कर दिया है। वहीं, ​​श्रेयस अय्यर फिलहाल बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैब कर रहे हैं। यह तय नहीं है कि वह भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में खेलेंगे या नहीं, लेकिन वह वापसी की राह पर नजर आ रहे हैं।

तिलक वर्मा और ध्रुव जुरेल होंगे बाहर

श्रेयस और गिल की वापसी का मतलब है कि दो खिलाड़ियों को बाहर होना पड़ेगा। ऐसे में ध्रुव जुरेल, जो केएल राहुल और ऋषभ पंत के बाद तीसरे विकेटकीपर थे, उन्हें बाहर होना पड़ेगा। यही बात तिलक वर्मा पर भी लागू होती है, जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ रुतुराज गायकवाड़ के बैकअप थे।

ईशान-पडिक्कल को VHT में प्रदर्शन का मिलेगा इनाम!

ईशान किशन और देवदत्त पडिक्कल विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन, फिलहाल उनके लिए कोई जगह नहीं है। किशन भारत की टी20 इंटरनेशनल टीम में लौट आए हैं, लेकिन उन्‍हें वनडे में वापसी के लिए इंतजार करना होगा। इस विकेटकीपर ने हाल ही में किसी भारतीय द्वारा दूसरा सबसे तेज लिस्ट ए शतक बनाया है। पडिक्कल का लिस्ट ए में औसत 83.64 है और उन्होंने लगातार शतक लगाए हैं, लेकिन उन्हें अभी तक वनडे टीम में मौका नहीं मिला है।

पंड्या और बुमराह को दिया जाएगा ब्रेक!

दरअसल, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी को प्राथमिकता दे रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि न्‍यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में हार्दिक पंड्या और जसप्रीत बुमराह को आराम दिया जाएगा। इसी वजह से उन्‍हें पिछली 2 वनडे सीरीज में भी नहीं खिलाया गया था।

रवींद्र जडेजा के लिए आखिरी मौका?

अक्षर पटेल भी वनडे टीम में वापस नहीं आएंगे। उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ नहीं खेला था। बोर्ड ने यह नहीं बताया कि उन्हें आराम दिया गया था या टीम से बाहर किया गया था। उन्हें फिर से बाहर किया जा सकता है, उनके खराब प्रदर्शन की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि रवींद्र जडेजा को शायद आखिरी मौका मिल सकता है।

न्यूजीलैंड के लिए संभावित भारत वनडे टीम

शुभमन गिल (कप्तान), श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), विराट कोहली, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल (विकेटकीपर), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रुतुराज गायकवाड़, नीतीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा।

ये भी पढ़ें

Yashasvi Jaiswal Birthday: मिलिए यशस्वी की रूमर्ड गर्लफ्रेंड मैडी से, खुलेआम की फ्लाइंग किस, जानें कैसे हुई पहली मुलाकात
क्रिकेट
Yashasvi Jaiswal Birthday

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

28 Dec 2025 08:29 am

Published on:

28 Dec 2025 08:28 am

Hindi News / Sports / Cricket News / India ODI squad: न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में बस 15 दिन बाकी, जानें किसे मिलेगा मौका और कौन होगा बाहर?

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

2 दिन में मेलबर्न टेस्ट खत्म होने से ऑस्ट्रेलिया को 96 करोड़ का नुकसान, आईसीसी से भी झटका!

aus VS eng
क्रिकेट

रोहित-विराट टॉप 7 से बाहर, इस साल वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट

Rohit sharma and Virat Kohli
क्रिकेट

मिलिए यशस्वी की रूमर्ड गर्लफ्रेंड मैडी से, खुलेआम की फ्लाइंग किस, जानें कैसे हुई पहली मुलाकात

Yashasvi Jaiswal Birthday
क्रिकेट

ऑस्ट्रेलिया में 15 साल बाद मिली जीत के बावजूद बेन स्टोक्स ने उठाया बड़ा सवाल, स्मिथ का भी मिला साथ

Ben Stokes
क्रिकेट

वैभव सूर्यवंशी की वर्ल्डकप टीम में एंट्री, U19 टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम का ऐलान, जानें कौन बना कप्तान

Vaibhav Suryavanshi
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.