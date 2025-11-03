World Cup 2025 prize money: भारतीय टीम को मिली IPL और मेंस WC विजेता से दोगुनी रकम, दक्षिण अफ्रीका से लेकर पाकिस्तान तक सब मालामाल, देखें पूरी लिस्ट

दोनों हारी हुई सेमीफाइनल टीमें इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को 1.12 मिलियन डॉलर यानि करीब 10 करोड़ रुपये दिये जाएंगे। 2022 वर्ल्ड कप में यह राशि 3 लाख डॉलर यानि करीब ढाई करोड़ रुपये थी। ग्रुप स्टेज की हर टीम को कम से कम 2.5 लाख डॉलर यानि करीब 2.20 करोड़ रुपये मिलेंगे। इसके अलावा, ग्रुप मैच में जीत दर्ज करने वाली टीम को हर जीत पर 34,314 डॉलर यानि करीब 30 लाख रुपये मिलेंगे। अंतिम अंकतालिका में पांचवें नंबर पर रही श्रीलंका और छठे स्थान पर रही न्यूजीलैंड को 7-7 लाख डॉलर यानि करीब 6-6 करोड़ रुपये मिलेंगे, जबकि सातवें पर रही बांग्लादेश और आठवें स्थान पर रहने वाली पाकिस्तान को 2.8 -2.8 लाख डॉलर यानि ढाई -ढाई करोड़ रुपये मिलेंगे।