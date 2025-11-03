Patrika LogoSwitch to English

World Cup 2025 prize money: भारतीय टीम को मिली IPL और मेंस WC विजेता से दोगुनी रकम, दक्षिण अफ्रीका से लेकर पाकिस्तान तक सब मालामाल, देखें पूरी लिस्ट

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Nov 03, 2025

World cup 2025

भारत ने पहली बार वर्ल्ड कप का खिताब जीता (photo - EspnCricInfo)

Womens World Cup 2025 prize money: महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के फ़ाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर भारत ने पहली बार खिताब अपने नाम किया। इसी के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने सभी आठ टीमों के लिए अपना खजाना खोल दिया और विजेता से लेकर 8वें नंबर की टीम तक सब पर पैसों की बारिश कर दी।

122 करोड़ रुपये बांटेगा आईसीसी

आठ टीमों वाले इस बड़े टूर्नामेंट की कुल इनामी राशि 13.88 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानि करीब 122 करोड़ रुपये तय की गई थी। यह 2022 में न्यूज़ीलैंड में खेले गए पिछले संस्करण की तुलना में 297 प्रतिशत ज्यादा है, जहां कुल इनामी राशि सिर्फ 3.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानि करीब 30 करोड़ रुपये थी। महिला वर्ल्ड कप 2025 की इनाम राशि पुरुष वर्ल्ड कप 2023 से भी ज्यादा है। वर्ल्ड कप 2023 में 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानि करीब 88 करोड़ रुपये प्राइज़ मनी के रूप में बांटा गया था।

भारत को विजेता बनाने के लिए मिलेंगे करीब 40 करोड़ रुपये

वर्ल्ड कप विजेता भारत को 4.48 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानि करीब 40 करोड़ रुपये मिलेंगे। यह 2022 में ऑस्ट्रेलिया को मिली 1.32 मिलियन डॉलर यानि करीब 11 करोड़ रुपये की इनामी राशि से 239 प्रतिशत अधिक है। वहीं, उपविजेता दक्षिण अफ्रीका को 2.24 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानि करीब 20 करोड़ रुपये मिलेंगे। यह 2022 में इंग्लैंड को मिली 6 लाख डॉलर यानि 5 करोड़ रुपये की इनामी राशि से 273 प्रतिशत ज्यादा है।

चरण / स्थानटीम इनामी राशि (USD)भारतीय रुपये (लगभग)कुल राशि
विजेता टीमभारत $4.48 मिलियन₹40 करोड़43.10 करोड़
उपविजेता टीमदक्षिण अफ्रीका $2.24 मिलियन₹20 करोड़23.70 करोड़
सेमीफाइनल हारने वाली टीमेंऑस्ट्रेलिया/इंग्लैंड$1.12 मिलियन₹10 करोड़14 करोड़
ग्रुप स्टेज में हिस्सा लेने वाली हर टीम$0.25 मिलियन₹2.20 करोड़
ग्रुप मैच में जीत पर (प्रत्येक जीत)$34,314₹30 लाख
5वां स्थानश्रीलंका$0.7 मिलियन₹6 करोड़8.50 करोड़
6वां स्थानन्यूजीलैंड $0.7 मिलियन₹6 करोड़8.50 करोड़
7वां स्थानबांग्लादेश $0.28 मिलियन₹2.5 करोड़5 करोड़
8वां स्थानपाकिस्तान $0.28 मिलियन₹2.5 करोड़4.70 करोड़

दोनों हारी हुई सेमीफाइनल टीमें इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को 1.12 मिलियन डॉलर यानि करीब 10 करोड़ रुपये दिये जाएंगे। 2022 वर्ल्ड कप में यह राशि 3 लाख डॉलर यानि करीब ढाई करोड़ रुपये थी। ग्रुप स्टेज की हर टीम को कम से कम 2.5 लाख डॉलर यानि करीब 2.20 करोड़ रुपये मिलेंगे। इसके अलावा, ग्रुप मैच में जीत दर्ज करने वाली टीम को हर जीत पर 34,314 डॉलर यानि करीब 30 लाख रुपये मिलेंगे। अंतिम अंकतालिका में पांचवें नंबर पर रही श्रीलंका और छठे स्थान पर रही न्यूजीलैंड को 7-7 लाख डॉलर यानि करीब 6-6 करोड़ रुपये मिलेंगे, जबकि सातवें पर रही बांग्लादेश और आठवें स्थान पर रहने वाली पाकिस्तान को 2.8 -2.8 लाख डॉलर यानि ढाई -ढाई करोड़ रुपये मिलेंगे।

भारत को मिलेंगे 43.10 और दक्षिण अफ्रीका को मिलेंगे 23.70 करोड़ रुपए

भारत को मतलब कुल मिलकार 43.10 करोड़ रुपये मिलेंगे। 40 करोड़ विजेता के, 2.20 करोड़ ग्रुप स्टेज में हिस्सा लेने के और तीन मैच जीतने पर 90 लाख रुपये मिलेंगे। ऐसे ही दक्षिण अफ्रीका को 23.70 करोड़ रुपये मिलेंगे। 20 करोड़ उपविजेता के, 2.20 करोड़ ग्रुप स्टेज में हिस्सा लेने के और पांच मैच जीतने पर प्रटेक मैच के 30 लाख यानि 1.5 करोड़ रुपये मिलेंगे।

