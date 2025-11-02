INDW vs SAW: शतक से चूकीं शेफाली, ऋचा घोष ने खेली टी20 वाली पारी, अब गेंदबाजों की बारी

इससे पहले मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया को सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने शानदार शुरुआत दी। दोनों ने पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी की। 17.4 ओवर में दोनों ने 104 रन जोड़कर बड़े स्कोर की नींव रखी। टीम इंडिया को पहला झटका मंधाना के रूप में लगा और वह 58 गेंद पर 45 रन बनाकर आउट हुईं। इसके बाद शेफाली ने जेमिमा रोड्रिग्स के साथ दूसरे विकेट के लिए 62 रन की साझेदारी की। शेफाली शतक से चूक गईं। उन्होंने 78 गेंद पर 2 छक्के और 7 चौकों की मदद से 87 रन बनाए।