INDW vs SAW: शतक से चूकीं शेफाली, ऋचा घोष ने खेली टी20 वाली पारी, अब गेंदबाजों की बारी

आईसीसी वूमेंस वर्ल्डकप के फाइनल में शेफानी वर्मा अर्धशतक का जश्न मनाती हुईं (फोटो- IANS)
India vs South Africa, Women’s World Cup 2025 final: आईसीसी वूमेंस क्रिकेट वर्ल्डकप 2025 के फाइनल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते 50 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 298 रन बनाए हैं। शेफाली वर्मा शतक से चूक गईं, तो दीप्ति शर्मा ने अर्धशतकीय पारी खेली। आखिर में ऋचा घोष ने टी20 अंदाज में बल्लेबाजी की और टीम इंडिया को 300 के करीब पहुंचा दिया। अब साउथ अफ्रीका को खिताब जीतने के लिए 299 रन बनाने होंगे।
इससे पहले मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया को सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने शानदार शुरुआत दी। दोनों ने पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी की। 17.4 ओवर में दोनों ने 104 रन जोड़कर बड़े स्कोर की नींव रखी। टीम इंडिया को पहला झटका मंधाना के रूप में लगा और वह 58 गेंद पर 45 रन बनाकर आउट हुईं। इसके बाद शेफाली ने जेमिमा रोड्रिग्स के साथ दूसरे विकेट के लिए 62 रन की साझेदारी की। शेफाली शतक से चूक गईं। उन्होंने 78 गेंद पर 2 छक्के और 7 चौकों की मदद से 87 रन बनाए।
सेमीफाइनल की स्टार रहीं जेमिमा खिताबी मुकाबले में कुछ खास नहीं कर सकीं और 37 गेंदों में 24 रन बनाकर आउट हो गईं। इसके बाद लगातार अंतराल में विकेट गिरते रहे लेकिन छोटी छोटी साझेदारियों और दीप्ति शर्मा के 58 रनों की पारी की बदौलत टीम इंडिया 300 के करीब पहुंचने में सफल रहीं। इस दौरान आखिर में ऋचा घोष ने 24 गेंद पर 34 रन की आक्रामक पारी खेली। इस तरह भारतीय टीम 50 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 298 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका के लिए अयाबोंगा खाका ने 3 विकेट चटकाए तो एन मल्बा, क्लो ट्रायन, और नाडिने क्लर्क ने 1-1 विकेट लिए।
इस मुकाबले से पहले दोनों टीमों के पिछले 5 मैचों की बात की जाए तो साउथ अफ्रीका को सिर्फ एक मैच में जीत मिली है और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 4 मैच जीते हैं। साउथ अफ्रीका ने लीग स्टेज में टीम इंडिया को हराया था।
Women's World Cup 2025