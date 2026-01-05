भारत के वैभव सूर्यवंशी साथी क्रिकेटर के साथ। (फोटो सोर्स: IANS)
Who players could debut for Team India in 2026: भारतीय क्रिकेट के लिए साल 2025 मिला-जुला रहा। व्हाइट बॉल फॉर्मेट में जहां टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन किया तो टेस्ट क्रिकेट में काफी निराशाजनक प्रदर्शन किया। पिछले साल रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टी20 और टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। ये दोनों अब सिर्फ वनडे इंटरनेशनल ही खेलेंगे और वह भी शायद 2027 के वर्ल्ड कप तक। इनके अलावा कई अन्य खिलाड़ी भी जल्द ही क्रिकेट को अलविदा कह सकते हैं। यही वजह है कि अब टीम इंडिया मैनेजमेंट अब युवा प्लेयर्स पर निवेश करना चाहता है। ऐसे में आज हम आपको उन वैभव सूर्यवंशी समेत उन भारतीय प्लेयर्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें 2026 में डेब्यू का मौका मिल सकता है।
14 वर्षीय विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने साल 2025 में दमदार प्रदर्शन किया है। वह आईपीएल इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने। इसके बाद उन्होंने यूथ वनडे में भी उन्होंने शानदार छाप छोड़ी है। इतना ही नहीं घरेलू क्रिकेट में भी उन्होंने काफी शानदार प्रदर्शन किया। 2026 में वह 15 साल के हो जाएंगे। ऐसे आईसीसी के नियमानुसार, वह सीनियर टीम में डेब्यू कर सकते हैं।
आयुष म्हात्रे ने 13 फर्स्ट क्लास मैचों में 30 के औसत से 660 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 2 शतक भी आए। इसके अलावा उन्होंने 7 लिस्ट ए मैचों में 65.42 के औसत से 458 रन बनाए। जबकि 13 टी20 मैचों में उनका बल्लेबाज औसत 56.50 का रहा। इस फॉर्मेट में उन्होंने 565 रन बनाए। वह अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की कमान संभालेंगे। अगर वह अपने प्रदर्शन को दोहराते हैं तो वह दिन ज्यादा दूर नहीं जब भारत की सीनियर टीम का हिस्सा होंगे।
दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL) में एक ही ओवर में छह छक्के लगाने वाले प्रियांश आर्य ने रणजी ट्रॉफी में डेब्यू करते हुए 71 रन की पारी खेली। अगर वह आईपीएल 2026 में अपने शानदार प्रदर्शन को दोहराने में सफल रहते हैं तो उन्हें भी टीम इंडिया में डेब्यू का मौका मिल सकता है।
जम्मू-कश्मीर के 29 वर्षीय तेज गेंदबाज औकिब नबी को आईपीएल 2026 की नीलामी में दिल्ली कैपिटल्स ने 8.40 करोड़ रुपये में खरीदा है। औकिब ने 36 फर्स्ट क्लास मुकाबलों में 19.98 के औसत से 125 विकेट हासिल कर चुके हैं। वहीं, 34 लिस्ट ए मैचों में उन्होंने 49 विकेट अपने नाम किए हैं। जबकि 34 टी20 में उन्होंने 43 विकेट लिए है। अगर वह आईपीएल 2026 में उम्मीदों पर खरे उतरे तो जल्द ही टीम इंडिया की जर्सी में भी नजर आ सकते हैं।
27 वर्षीय खिलाड़ी आशुतोष शर्मा ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सिर्फ 11 गेंदों पर अर्धशतक जड़कर युवराज सिंह का 16 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। उन्होंने अपने करियर में 8 फर्स्ट क्लास मैचों में 370 रन बनाए। जबकि लिस्ट ए के 19 मैचों में 446 रन जोड़े। इतना ही नहीं 54 टी20 मैचों वह 1,106 रन बना चुके हैं। हर फॉर्मेट में उनका शानदार प्रदर्शन उन्हें टीम इंडिया में आने का दावेदार बनाता है।
आईपीएल 2025 में स्पिनर विपराज निगम ने 11 विकेट के साथ बल्ले से 179.74 के स्ट्राइक रेट से 142 रन भी बनाए। वह टी20 टीम में नंबर-8 पर बल्लेबाजी के लिए एक बेहतरीन विकल्प हैं। वहीं, जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज रसिक सलाम ने आईपीएल के 13 मुकाबलों में 10 विकेट हासिल किए। रसिक फर्स्ट क्लास करियर में 27.68 की औसत के साथ 19 विकेट निकाल चुके हैं, जबकि 13 लिस्ट ए मुकाबलों में 16 विकेट हासिल किए हैं। वहीं, 42 टी20 मैचों में रसिक ने 50 विकेट लिए हैं। अगर ये दोनों इसी प्रदर्शन को आगे भी दोहराने में सफल रहते हैं तो कभी भी टीम इंडिया से बुलावा आ सकता है।
