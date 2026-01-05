Who players could debut for Team India in 2026: भारतीय क्रिकेट के लिए साल 2025 मिला-जुला रहा। व्‍हाइट बॉल फॉर्मेट में जहां टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन किया तो टेस्‍ट क्रिकेट में काफी निराशाजनक प्रदर्शन किया। पिछले साल रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टी20 और टेस्‍ट फॉर्मेट से संन्‍यास ले लिया। ये दोनों अब सिर्फ वनडे इंटरनेशनल ही खेलेंगे और वह भी शायद 2027 के वर्ल्‍ड कप तक। इनके अलावा कई अन्‍य खिलाड़ी भी जल्‍द ही क्रिकेट को अलविदा कह सकते हैं। यही वजह है कि अब टीम इंडिया मैनेजमेंट अब युवा प्‍लेयर्स पर निवेश करना चाहता है। ऐसे में आज हम आपको उन वैभव सूर्यवंशी समेत उन भारतीय प्‍लेयर्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्‍हें 2026 में डेब्‍यू का मौका मिल सकता है।