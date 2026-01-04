4 जनवरी 2026,

21 साल के बल्लेबाज ने 6 गेंदों में बना दिए 48 रन! जानिए कैसे बना ये अजीबो गरीब रिकॉर्ड

अफगानिस्तान के युवा बल्लेबाज सेदिकुल्लाह अटल ने काबुल प्रीमियर लीग में बाएं हाथ के स्पिनर आमिर जजई को एक ओवर में सात छक्के मारते हुए 48 रन बटोरे थे।

भारत

image

Siddharth Rai

Jan 04, 2026

अफगानिस्तान के युवा बल्लेबाज सेदिकुल्लाह अटल (photo - IANS)

क्रिकेट में एक ओवर में छह छक्के मारकर रिकॉर्ड बनते कई बार देखा गया है, लेकिन क्या आपने कभी एक ही ओवर में 48 रन बनते देखे हैं? अफगानिस्तान के युवा बल्लेबाज सेदिकुल्लाह अटल ने कुछ वर्ष पहले यह अद्भुत कारनामा कर क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया था। उस समय महज 21 साल की उम्र में अटल ने एक ओवर में सात छक्के जड़कर तहलका मचा दिया।

काबुल प्रीमियर लीग बना था यह रिकॉर्ड

यह ऐतिहासिक पल काबुल प्रीमियर लीग में सामने आया, जब शाहीन हंटर्स और अबासिन डिफेंडर्स के बीच मुकाबला खेला जा रहा था। पहले बल्लेबाजी करते हुए शाहीन हंटर्स ने 18 ओवर में 6 विकेट पर 158 रन बनाए थे। क्रीज पर कप्तान सेदिकुल्लाह अटल मजबूती से टिके हुए थे। तभी 19वां ओवर लेकर बाएं हाथ के स्पिनर आमिर जजई आए।

सेदिकुल्लाह अटल ने जड़े थे सात छक्के

ओवर की पहली ही गेंद नो-बॉल निकली, जिसे अटल ने सीधे स्टैंड्स के बाहर पहुंचा दिया। इसके बाद गेंदबाज का नियंत्रण पूरी तरह बिगड़ गया। जजई ने लगातार पांच वाइड गेंदें फेंकीं। जैसे ही उन्होंने एक लीगल गेंद डाली, वह फ्री हिट थी और अटल ने उसे भी गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया। इसके बाद अटल का तूफान नहीं रुका, उन्होंने अगली पांच वैध गेंदों पर भी लगातार छक्के जड़ दिए।

48 गेंदों में पूरा किया था शतक

इस तरह एक ही ओवर में सेदिकुल्लाह अटल ने कुल 48 रन ठोंक डाले (नो-बॉल पर 7 रन + 5 वाइड = 12 रन + 6 छक्के = 36 रन) और अपनी टीम को 200 के पार पहुंचा दिया। इसी दौरान उन्होंने मात्र 48 गेंदों में अपना शतक भी पूरा कर लिया। आमिर जजई के लिए यह ओवर किसी बुरे सपने से कम नहीं था, उन्होंने अपने कोटे के चार ओवर में कुल 79 रन लुटाए।

अटल की विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर शाहीन हंटर्स ने 6 विकेट पर 213 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में अबासिन डिफेंडर्स दबाव में ढह गई और मात्र 121 रन पर ऑलआउट हो गई। शाहीन हंटर्स ने यह मैच 92 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया। उस मैच में सेदिकुल्लाह अटल 56 गेंदों पर नाबाद 118 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच बने। उनकी पारी में 7 चौके और 10 छक्के शामिल थे।

04 Jan 2026

