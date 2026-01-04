21 साल के बल्लेबाज ने 6 गेंदों में बना दिए 48 रन! जानिए कैसे बना ये अजीबो गरीब रिकॉर्ड

इस तरह एक ही ओवर में सेदिकुल्लाह अटल ने कुल 48 रन ठोंक डाले (नो-बॉल पर 7 रन + 5 वाइड = 12 रन + 6 छक्के = 36 रन) और अपनी टीम को 200 के पार पहुंचा दिया। इसी दौरान उन्होंने मात्र 48 गेंदों में अपना शतक भी पूरा कर लिया। आमिर जजई के लिए यह ओवर किसी बुरे सपने से कम नहीं था, उन्होंने अपने कोटे के चार ओवर में कुल 79 रन लुटाए।