Women’s World Cup 2025: वर्ल्ड कप में एक भी मैच नहीं जीता पाकिस्तान, फिर भी मिलेंगे PSL के वीनर से ज्यादा पैसे, रकम जान उड़ जाएंगे होश

महिला वर्ल्ड कप 2025 की विजेता टीम को 4.48 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानि करीब 40 करोड़ रुपये मिलेंगे। यह 2022 में ऑस्ट्रेलिया को मिली 1.32 मिलियन डॉलर यानि करीब 11 करोड़ रुपये की इनामी राशि से 239 प्रतिशत अधिक है। वहीं, उपविजेता टीम को 2.24 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानि करीब 20 करोड़ रुपये मिलेंगे। यह 2022 में इंग्लैंड को मिली 6 लाख डॉलर यानि 5 करोड़ रुपये की इनामी राशि से 273 प्रतिशत ज्यादा है। दोनों हारी हुई सेमीफाइनल टीमें 1.12 मिलियन डॉलर यानि करीब 10 करोड़ रुपये दिये जाएंगे। 2022 वर्ल्ड कप में यह राशि 3 लाख डॉलर यानि करीब ढाई करोड़ रुपये थी।