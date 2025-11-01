Women’s World Cup 2025: वर्ल्ड कप में एक भी मैच नहीं जीता पाकिस्तान, फिर भी मिलेंगे PSL के वीनर से ज्यादा पैसे, रकम जान उड़ जाएंगे होश

पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम को मिलेंगे इतने करोड़ रुपये (फोटो सोर्स: IANS)
Pakistan, Womens World Cup 2025 prize money: महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 अब अपने अंतिम चरण पर है। फ़ाइनल मुक़ाबला मेजबान भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कल यानि 2 नवंबर को खेला जाएगा। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच में जो भी टीम जीतेगी उसपर जमकर धन वर्षा होगी। दिलचस्प बात यह है कि इस टूर्नामेंट में एक भी मुक़ाबले नहीं जीतने वाली पाकिस्तान की टीम को भी करोड़ों रुपये मिलेंगे।
ग्रुप स्टेज में हिस्सा लेने वाली हर टीम को न्यूनतम 2.5 लाख डॉलर (लगभग 2.20 करोड़ रुपये) दिए जाएंगे। इसके अलावा, अंक तालिका में 8वें स्थान पर रहने वाली टीमों को 2.8 लाख डॉलर (लगभग 2.50 करोड़ रुपये) मिलेंगे। पाकिस्तान आठवें स्थान पर रही, इसलिए उसे 8वें स्थान के लिए 2.50 करोड़ और ग्रुप स्टेज भागीदारी के लिए 2.20 करोड़ रुपये, यानि कुल 4.70 करोड़ रुपये की राशि मिलेगी।
यह पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) के वीनर को मिलने वाली इनामी राशि से भी ज्यादा है। पीएसएल 2025 की विजेता टीम को 5 लाख डॉलर यानि करीब 4,43 करोड़ रुपये दिये गए थे। महिला टीम को मिलने वाली राशि इससे करीब 27 लाख रुपये ज्यादा है।
आठ टीमों वाले इस बड़े टूर्नामेंट की कुल इनामी राशि 13.88 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानि करीब 122 करोड़ रुपये तय की गई है। यह 2022 में न्यूज़ीलैंड में खेले गए पिछले संस्क रण की तुलना में 297 प्रतिशत ज्यादा है, जहां कुल इनामी राशि सिर्फ 3.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानि करीब 30 करोड़ रुपये थी।
महिला वर्ल्ड कप 2025 की इनाम राशि पुरुष वर्ल्ड कप 2023 से भी ज्यादा है। वर्ल्ड कप 2023 में 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानि करीब 88 करोड़ रुपये प्राइज़ मनी के रूप में बांटा गया था । यह फैसला आईसीसी की उस रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत महिला क्रिकेट के विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है।
|चरण / स्थान
|इनामी राशि (USD)
|भारतीय रुपये (लगभग)
|विजेता टीम
|$4.48 मिलियन
|₹40 करोड़
|उपविजेता टीम
|$2.24 मिलियन
|₹20 करोड़
|सेमीफाइनल हारने वाली टीमें (ऑस्ट्रेलिया/इंग्लैंड)
|$1.12 मिलियन
|₹10 करोड़
|ग्रुप स्टेज में हिस्सा लेने वाली हर टीम
|$0.25 मिलियन
|₹2.20 करोड़
|ग्रुप मैच में जीत पर (प्रत्येक जीत)
|$34,314
|₹30 लाख
|5वां स्थान (श्रीलंका)
|$0.7 मिलियन
|₹6 करोड़
|6वां स्थान (न्यूजीलैंड)
|$0.7 मिलियन
|₹6 करोड़
|7वां स्थान (बांग्लादेश)
|$0.28 मिलियन
|₹2.5 करोड़
|8वां स्थान (पाकिस्तान)
|$0.28 मिलियन
|₹2.5 करोड़
महिला वर्ल्ड कप 2025 की विजेता टीम को 4.48 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानि करीब 40 करोड़ रुपये मिलेंगे। यह 2022 में ऑस्ट्रेलिया को मिली 1.32 मिलियन डॉलर यानि करीब 11 करोड़ रुपये की इनामी राशि से 239 प्रतिशत अधिक है। वहीं, उपविजेता टीम को 2.24 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानि करीब 20 करोड़ रुपये मिलेंगे। यह 2022 में इंग्लैंड को मिली 6 लाख डॉलर यानि 5 करोड़ रुपये की इनामी राशि से 273 प्रतिशत ज्यादा है। दोनों हारी हुई सेमीफाइनल टीमें 1.12 मिलियन डॉलर यानि करीब 10 करोड़ रुपये दिये जाएंगे। 2022 वर्ल्ड कप में यह राशि 3 लाख डॉलर यानि करीब ढाई करोड़ रुपये थी।
