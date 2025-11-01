Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs SA, Weather report: फ़ाइनल मुक़ाबले में बारिश का साया, भारत को ऐसे होगा नुकसान, पढ़ें नवी मुंबई के मौसम का हाल

वर्ल्ड कप 2025 में कई मैच बारिश से प्रभावित हुए हैं, जबकि कुछ रद्द भी हो गए हैं। इस वजह से फाइनल के लिए रिजर्व डे रखा गया है। यदि 2 नवंबर को बारिश के कारण मैच नहीं हो पाता या बीच में रुक जाता है, तो 3 नवंबर को उसी स्थिति से खेल आगे बढ़ाया जाएगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Nov 01, 2025

महिला वर्ल्ड कप 2025 का फ़ाइनल मुक़ाबला भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा (Photo - BCCI/X)

India vs South Africa, Women's World Cup 2025, Final: महिला वर्ल्ड कप 2025 का फ़ाइनल मुक़ाबला मेजबान भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कल यानि 2 नवंबर को खेला जाएगा। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच में जो भी टीम जीतेगी वह पहली बार चैम्पियन बनेगी। ऐसे में अगर फ़ाइनल में बारिश होती है और मैच रद्द हो जाता है, तो कौन सी टीम चैम्पियन बनेगी यह एक बड़ा सवाल है।

फ़ाइनल के लिए रखा गया है रिजर्व डे

वर्ल्ड कप 2025 में कई मैच बारिश से प्रभावित हुए हैं, जबकि कुछ रद्द भी हो गए हैं। इस वजह से फाइनल के लिए रिजर्व डे रखा गया है। यदि 2 नवंबर को बारिश के कारण मैच नहीं हो पाता या बीच में रुक जाता है, तो 3 नवंबर को उसी स्थिति से खेल आगे बढ़ाया जाएगा। अगर इसके बाद भी नतीजा नहीं निकला तो अंक तालिका में ज्यादा पॉइंट्स वाली टीम को विजेता घोषित कर दिया जाएगा।

मैच रद्द हुआ तो भारत को होगा नुकसान

इस स्थिति में दक्षिण अफ्रीका चैम्पियन बन जाएगा और भारत के हाथ निराशा लगेगी। क्योंकि लीग स्टेज में दक्षिण अफ्रीका ने सात मैचों में पांच जीतकर 10 अंक हासिल किए थे और वह अंक तालिका में तीसरे स्थान पर था। वहीं भारत ने सात मैचों में सिर्फ तीन जीते, तीन हारे और एक बारिश से रद्द हुआ, जिससे वह 7 अंकों के साथ चौथे स्थान पर रहा। इस तरह भारत को निराशा हाथ लगेगी।

क्या है नबी मुंबई के मौसम का हाल

एक्यू वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक, 2 नवंबर को नवी मुंबई में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहेगा और बारिश की संभावना 25 प्रतिशत है। हवा की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसी तरह, 3 नवंबर को भी बारिश की संभावना 25 प्रतिशत ही रहेगी और तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहेगा। दोनों ही दिनों में बारिश का जोखिम बना हुआ है, जिससे फाइनल मुकाबला प्रभावित हो सकता है।

ये भी पढ़ें

‘आपके बिना ये नामुमकिन था’, जेमिमा ने बताया किसके बिना अधूरी थी टीम इंडिया की जीत
क्रिकेट
India Women's Cricket Team

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Women's World Cup 2025

Published on:

01 Nov 2025 08:04 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs SA, Weather report: फ़ाइनल मुक़ाबले में बारिश का साया, भारत को ऐसे होगा नुकसान, पढ़ें नवी मुंबई के मौसम का हाल

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Women's World Cup 2025

W,W,W… गजब! रोमारियो शेफर्ड ने नहीं मनाया हैट्रिक का जश्न, बोले- मुझे पता ही नहीं चला

Romario Shepherd unaware of his hat trick
क्रिकेट

Women’s World Cup 2025 Final: तीसरा फ़ाइनल खेलेगा भारत, ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं 7 खिताब, देखें विजेताओं की पूरी लिस्ट

India Women
क्रिकेट

IND vs SA: दक्षिण अफ्रीका से दो साल में तीसरा वर्ल्ड कप फ़ाइनल खेलेगा भारत, हर बार टीम इंडिया ने दी है पटखनी

क्रिकेट

जिसकी वजह से मेलबर्न में हारा भारत, वह खिलाड़ी अब नहीं खेलेगा अगले तीन मुकाबले, जानें वजह

Josh Hazlewood will not play next 3 T20Is
क्रिकेट

क्या विश्व कप 2025 फाइनल के बाद संन्यास ले लेंगी हरमनप्रीत कौर? अंजुम चोपड़ा का बड़ा बयान

Anjum Chopra on Harmanpreet Kaur Retirement
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.