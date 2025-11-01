IND vs SA, Weather report: फ़ाइनल मुक़ाबले में बारिश का साया, भारत को ऐसे होगा नुकसान, पढ़ें नवी मुंबई के मौसम का हाल

वर्ल्ड कप 2025 में कई मैच बारिश से प्रभावित हुए हैं, जबकि कुछ रद्द भी हो गए हैं। इस वजह से फाइनल के लिए रिजर्व डे रखा गया है। यदि 2 नवंबर को बारिश के कारण मैच नहीं हो पाता या बीच में रुक जाता है, तो 3 नवंबर को उसी स्थिति से खेल आगे बढ़ाया जाएगा। अगर इसके बाद भी नतीजा नहीं निकला तो अंक तालिका में ज्यादा पॉइंट्स वाली टीम को विजेता घोषित कर दिया जाएगा।