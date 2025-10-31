Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

‘आपके ये बिना नामुमकिन था’, जेमिमा ने बताया किसके बिना अधूरी थी टीम इंडिया की जीत

Jemima Rodrigues Century: वूमेंस वर्ल्डकप 2025 के दूसरे सेमीफाइनल में जेमिमा रॉड्रिग्स ने शानदार शतकीय पारी खेली और टीम इंडिया को जीत दिला दी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 31, 2025

India Women's Cricket Team

भारत की महिला क्रिकेट टीम (फोटो- IANS)

India Women's Cricket Team: आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्डकप 2025 के दूसरे सेमीफाइनल में गुरुवार को भारतीय टीम ने मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत की स्टार रहीं जेमिमा रॉड्रिग्स (Jemima Rodrigues) ने नाबाद 127 रन की पारी खेली। जेमिमा अंत तक टिकी रहीं और टीम इंडिया को जीत दिलाकर ही वापस लौटीं। शतक जड़ने और टीम इंडिया को जीत दिलाने तक शांत रहने वाली इस खिलाड़ी को बाद में फूट फूट कर रोते देखा गया। जीत के अगले दिन जेमिमा ने बड़ा खुलासा किया और बताया कि किसके बिना ये सब मुमकिन नहीं था।

कौन हैं प्रशांत शेट्टी?

जेमिमा ने क्रिकेट कोच प्रशांत शेट्टी की तारीफ की और इंस्टाग्राम पर स्टोरी भी डाला। अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर प्रशांत शेट्टी को टैग करते हुए जेमिमा ने लिखा, "आपके बिना ये सब मुमकिन नहीं था सर, मैं जितना धन्यवाद करूं, उतना कम है।" बता दें कि प्रशांत भारत में एक अनुभवी क्रिकेट कोच हैं। उन्होंने बीसीसीआई लेवल 'बी' सर्टिफिकेशन लिया है और लेवल 'सी' कोचिंग भी की है। कोचिंग में सालों का अनुभव रखने वाले प्रशांत खिलाड़ियों की स्किल्स बढ़ाने और खेल सुधारने में माहिर हैं।

प्रशांत शेट्टी गोवा की रणजी ट्रॉफी टीम के हेड कोच रह चुके हैं। उन्होंने मुंबई में सात साल तक अंडर-14 और अंडर-16 खिलाड़ियों को मेंटर किया। प्रशांत का नाम मुंबई के बेस्ट कोचों में शामिल है। प्रशांत ने जेमिमा को ट्रेन करने में भी अपना योगदान दिया है और यही वजह है कि जिस जीत का श्रेयस पूरी दुनिया इस खिलाड़ी को दे रही थी, उस जीत में अपने प्रदर्शन का श्रेय जेमिमा ने कोच प्रशांत को दिया।

तीसरी बार फाइनल में पहुंची टीम इंडिया

वूमेंस वर्ल्डकप 2025 के दूसरे सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 9 गेंद पहले ही 5 विकेट से हरा दिया। टीम इंडिया ने तीसरी बार वूमेंस वर्ल्डकप के फाइनल में जगह पक्की की है। इससे पहले भारतीय टीम ने 2005 और 2017 के वूमेंस वर्ल्डकप के फाइनल में जगह बनाई थी। 2005 में उन्हें ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा, तो 2017 में इंग्लैंड ने उन्हें मात दी। अब भारतीय टीम 2 नवंबर को साउथ अफ्रीका को हराकर इतिहास रचना चाहेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Women's World Cup 2025

Published on:

31 Oct 2025 05:30 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ‘आपके ये बिना नामुमकिन था’, जेमिमा ने बताया किसके बिना अधूरी थी टीम इंडिया की जीत

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Women's World Cup 2025

IND vs AUS: 126 रन का लक्ष्य भी ऑस्ट्रेलिया के लिए बना दिया मुश्किल, अंत तक हार नहीं माने ये 2 गेंदबाज

Team India
क्रिकेट

PAK vs SA 2nd T20I Probable Playing-11: पाकिस्तान करेगा पलटवार या साउथ अफ्रीका सीरीज पर जमाएगा कब्जा? जानें दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग-11

South Africa
क्रिकेट

IND vs AUS: अभिषेक शर्मा का अर्द्धशतक काम नहीं आया, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 4 विकेट से हराया

Australia
क्रिकेट

इस तेज गेंदबाज की लगी लॉटरी, सीरीज के बीच न्यूजीलैंड की वनडे टीम में अचानक हुई एंट्री

Kristian Clarke
क्रिकेट

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आईसीसी महिला वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत का कमाल, टूटे कई रिकॉर्ड

Indian Women Cricket Team
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.