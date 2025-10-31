‘आपके ये बिना नामुमकिन था’, जेमिमा ने बताया किसके बिना अधूरी थी टीम इंडिया की जीत

India Women's Cricket Team: आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्डकप 2025 के दूसरे सेमीफाइनल में गुरुवार को भारतीय टीम ने मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत की स्टार रहीं जेमिमा रॉड्रिग्स (Jemima Rodrigues) ने नाबाद 127 रन की पारी खेली। जेमिमा अंत तक टिकी रहीं और टीम इंडिया को जीत दिलाकर ही वापस लौटीं। शतक जड़ने और टीम इंडिया को जीत दिलाने तक शांत रहने वाली इस खिलाड़ी को बाद में फूट फूट कर रोते देखा गया। जीत के अगले दिन जेमिमा ने बड़ा खुलासा किया और बताया कि किसके बिना ये सब मुमकिन नहीं था।