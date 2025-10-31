फूट-फूट कर रोई जेमिमा, टीम इंडिया को फाइनल का टिकट दिलाने वाली खिलाड़ी ने पूरे देश को किया भावुक

जेमिमा रॉड्रिग्स (फोटो- IANS)
ICC Women's World Cup 2025, INDW vs AUSW Highlights: आईसीसी वूमेंस क्रिकेट वर्ल्डकप 2025 के दूसरे सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। अब टीम इंडिया का खिताबी मुकाबला साउथ अफ्रीका से होगा। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.5 में सभी विकेट गंवाकर 338 रन बनाए। 339 रन के लक्ष्य को भारतीय टीम ने 9 गेंद पहले 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। टीम इंडिया की जीत की स्टार रहीं जेमिमा रॉड्रिग्स, जिन्होंने नाबाद 127 रन की पारी खेली। रॉड्रिग्स को इस पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
भारतीय स्टार बल्लेबाज जेमिमा रॉड्रिग्स ने अपने शानदार खेल से भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई। उन्होंने बेहतरीन शतक लगाकर भारत को फाइनल तक पहुंचाया, लेकिन उनके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। शतक पूरा होने पर न बल्ला उठाया, न सेलिब्रेट किया, बस शांत रहीं। यह पल सोशल मीडिया पर छा गया। फैंस के मन में सवाल था कि जेमिमा ने शतक के बाद जश्न क्यों नहीं मनाया?
हालांकि इसका जवाब खुद जेमिमा ने दे दिया। पोस्ट-मैच इंटरव्यू में उन्होंने कहा, “सबसे पहले, मैं जीसस का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं, क्योंकि मैं ये अकेले नहीं कर सकती थी। मुझे पता है कि उन्होंने आज मुझे इस मुश्किल घड़ी से निकाला। मैं अपनी मां, अपने पिताजी, अपने कोच और हर उस व्यक्ति का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं, जिन्होंने इस दौरान मुझ पर विश्वास किया। पिछले चार महीने वाकई बहुत मुश्किल रहे, लेकिन ये एक सपने जैसा लग रहा है और अभी तक मुझे विश्वास नहीं हो पाया है।"
उन्होंने आगे कहा, "मुझे बस भारत के लिए ये मैच जीतना था क्योंकि हम हमेशा मुश्किल हालात में हारते आए हैं। और मैं बस वहां मौजूद रहकर जीत दिलाना चाहती थी। आज का दिन मेरे 50 या 100 का नहीं था। आज का दिन भारत को जिताने का था। मुझे पता है कि मुझे कुछ मौके मिले, लेकिन मुझे लगता है कि भगवान ने सब कुछ सही समय पर लिखा था और अगर आप सही इरादे से काम करते हैं, तो वह हमेशा आशीर्वाद देते हैं। और मुझे लगता है कि अब तक जो कुछ भी हुआ है, वह बस इसी के लिए एक तैयारी थी।"
उन्होंने बताया, "इस पूरे दौरे में मैं लगभग हर दिन रोई हूं। मैं मानसिक रूप से ठीक नहीं थी, बहुत चिंता से गुज़र रही थी। फिर बाहर किया जाना मेरे लिए एक और चुनौती थी। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे बस खेलना था और भगवान ने सब कुछ संभाल लिया।"
