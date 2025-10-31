फूट-फूट कर रोई जेमिमा, टीम इंडिया को फाइनल का टिकट दिलाने वाली खिलाड़ी ने पूरे देश को किया भावुक

ICC Women's World Cup 2025, INDW vs AUSW Highlights: आईसीसी वूमेंस क्रिकेट वर्ल्डकप 2025 के दूसरे सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। अब टीम इंडिया का खिताबी मुकाबला साउथ अफ्रीका से होगा। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.5 में सभी विकेट गंवाकर 338 रन बनाए। 339 रन के लक्ष्य को भारतीय टीम ने 9 गेंद पहले 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। टीम इंडिया की जीत की स्टार रहीं जेमिमा रॉड्रिग्स, जिन्होंने नाबाद 127 रन की पारी खेली। रॉड्रिग्स को इस पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।