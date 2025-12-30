Robin Uthappa urges Hardik Pandya Test return: वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप 2025-27 में भारतीय टीम का बुरा हाल है। इस सीजन में भारत ने अब तक 9 मैच खेले हैं, जिनमें चार जीत, चार हार और एक ड्रॉ के साथ पॉइंट्स टेबल में छठे पायदान पर है। टीम इंडिया का सबसे लंबे फॉर्मेट में ऐसा हाल देख पूर्व भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा ने दावा किया कि हार्दिक पंड्या की टेस्ट टीम में वापसी न सिर्फ टीम के लिए, बल्कि ऑलराउंडर के लिए भी एक बड़ा बूस्ट होगा। बड़ौदा के इस क्रिकेटर ने आखिरी टेस्ट 2018 में खेला था, जिसके बाद से उन्होंने खुद को सिर्फ व्हाइट-बॉल फॉर्मेट तक ही सीमित रखा है। उथप्पा ने बताया कि हार्दिक टेस्ट खेलने के लिए काफी फिट हैं और यह भी बताया कि भारत को खेल के सबसे लंबे फॉर्मेट में पंड्या की जरूरत क्यों है?