30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

भारतीय टेस्ट टीम में इस खिलाड़ी की वापसी हो जाए तो सारी समस्‍या हल हो जाएगी, रॉबिन उथप्पा ने बताया नाम

Robin Uthappa urges Hardik Pandya Test return: भारतीय पूर्व स्टार खिलाड़ी रॉबिन उथप्‍पा ने दावा किया है कि हार्दिक पंड्या अगर टेस्ट टीम में वापसी करेंगे तो बहुत सारी समस्‍याएं हल हो जाएंगी। अगर वह ऐसा चाहते हैं तो BCCI उन्‍हें मना नहीं करेगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Dec 30, 2025

Robin Uthappa urges Hardik Pandya Test return

विराट कोहली और हार्दिक पंड्या। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/ICC)

Robin Uthappa urges Hardik Pandya Test return: वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप 2025-27 में भारतीय टीम का बुरा हाल है। इस सीजन में भारत ने अब तक 9 मैच खेले हैं, जिनमें चार जीत, चार हार और एक ड्रॉ के साथ पॉइंट्स टेबल में छठे पायदान पर है। टीम इंडिया का सबसे लंबे फॉर्मेट में ऐसा हाल देख पूर्व भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा ने दावा किया कि हार्दिक पंड्या की टेस्ट टीम में वापसी न सिर्फ टीम के लिए, बल्कि ऑलराउंडर के लिए भी एक बड़ा बूस्ट होगा। बड़ौदा के इस क्रिकेटर ने आखिरी टेस्ट 2018 में खेला था, जिसके बाद से उन्होंने खुद को सिर्फ व्हाइट-बॉल फॉर्मेट तक ही सीमित रखा है। उथप्पा ने बताया कि हार्दिक टेस्ट खेलने के लिए काफी फिट हैं और यह भी बताया कि भारत को खेल के सबसे लंबे फॉर्मेट में पंड्या की जरूरत क्यों है?

क्या पांड्या को टेस्ट में वापस आना चाहिए?

उथप्पा ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो में दावा किया कि हार्दिक को टेस्ट में भारत के नंबर-7 के रूप में वापस देखना शानदार होगा। उन्होंने बताया कि अगर ऑलराउंडर टेस्ट खेलना चाहता है, तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) उन्‍हें रोकेगा नहीं। उथप्‍पा ने कहा कि नीतीश कुमार रेड्डी जैसे ऑलराउंडर अभी 20 ओवर गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं। हार्दिक अपनी मौजूदा फिटनेस को देखते हुए 12-15 ओवर आसानी से गेंदबाजी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने माना कि यह ऑलराउंडर पर निर्भर करता है कि वह टेस्ट में वापस आना चाहता है या नहीं।

'क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है'

उन्‍होंने कहा कि अगर हार्दिक पंड्या जिस तरह से वह खेल रहे हैं। अगर वह टेस्ट में नंबर 7 पोजीशन पर वापस आते हैं तो उन्‍हें देखना शानदार होगा। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, कभी भी ना मत कहो। अगर हार्दिक टेस्ट क्रिकेट खेलने का फैसला करते हैं तो क्या बीसीसीआई मना करेगा? अगर वह कहते हैं कि वह खेलना चाहते हैं और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) जीतना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वे ना कहेंगे।

मुझे लगता है कि वे उनसे अपनी फिटनेस साबित करने के लिए कह रहे हैं। क्या सभी ऑलराउंडर 20 ओवर गेंदबाजी कर रहे हैं? नीतीश रेड्डी उतनी गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं। वह 12 ओवर गेंदबाजी कर रहे हैं। अगर उन्हें हर पारी में 12-15 ओवर गेंदबाजी करनी है तो मुझे लगता है कि वह अपनी मौजूदा फिटनेस के हिसाब से ऐसा कर सकते हैं।

हार्दिक की जगह लेने वाला खिलाड़ी नहीं मिला

ज्ञात हो कि हार्दिक पहले भी चोटिल होते रहे हैं और यही वजह है कि उन्होंने टेस्ट से दूर रहने का फैसला किया है। फिर भी टेस्ट में उनकी वापसी से भारत को निश्चित रूप से मदद मिलेगी, क्योंकि वे अभी तक उनके लिए कोई उपयुक्त और उनकी जगह लेने वाला खिलाड़ी नहीं ढूंढ पाए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Published on:

30 Dec 2025 09:02 am

Hindi News / Sports / Cricket News / भारतीय टेस्ट टीम में इस खिलाड़ी की वापसी हो जाए तो सारी समस्‍या हल हो जाएगी, रॉबिन उथप्पा ने बताया नाम

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

खालिदा जिया के परिवार का क्रिकेट से है गहरा नाता, बेटे अराफात ने ही शाकिब समेत इन क्रिकेटरों को पहुंचाया फर्श से अर्श तक

Khaleda Zia Cricket Connection
क्रिकेट

VHT 2025-26 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्‍लेबाज, टॉप पर अमन मोखाड़े

Aman Mokhade most runs in VHT 2025-26
क्रिकेट

स्मृति मंधाना आज शुभमन गिल को पछाड़ बन सकती हैं 2025 कैलेंडर ईयर में सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी

Smriti Mandhana New Record
क्रिकेट

Vijay Hazare Trophy Round-Up: पंत फ्लॉप, दिल्ली ने हासिल किया 321 रन का टारगेट, जुरेल के नाबाद शतक से जीता यूपी

India vs South Africa Test
क्रिकेट

WPL 2026: मुंबई इंडियंस से जुड़ीं पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर क्रिस्टन बीम्स, फ्रेंचाइजी ने सौंपी अहम जिम्मेदारी

WPL 2026 Date
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.