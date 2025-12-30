विराट कोहली और हार्दिक पंड्या। (फोटो सोर्स: एक्स@/ICC)
Robin Uthappa urges Hardik Pandya Test return: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में भारतीय टीम का बुरा हाल है। इस सीजन में भारत ने अब तक 9 मैच खेले हैं, जिनमें चार जीत, चार हार और एक ड्रॉ के साथ पॉइंट्स टेबल में छठे पायदान पर है। टीम इंडिया का सबसे लंबे फॉर्मेट में ऐसा हाल देख पूर्व भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा ने दावा किया कि हार्दिक पंड्या की टेस्ट टीम में वापसी न सिर्फ टीम के लिए, बल्कि ऑलराउंडर के लिए भी एक बड़ा बूस्ट होगा। बड़ौदा के इस क्रिकेटर ने आखिरी टेस्ट 2018 में खेला था, जिसके बाद से उन्होंने खुद को सिर्फ व्हाइट-बॉल फॉर्मेट तक ही सीमित रखा है। उथप्पा ने बताया कि हार्दिक टेस्ट खेलने के लिए काफी फिट हैं और यह भी बताया कि भारत को खेल के सबसे लंबे फॉर्मेट में पंड्या की जरूरत क्यों है?
उथप्पा ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो में दावा किया कि हार्दिक को टेस्ट में भारत के नंबर-7 के रूप में वापस देखना शानदार होगा। उन्होंने बताया कि अगर ऑलराउंडर टेस्ट खेलना चाहता है, तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) उन्हें रोकेगा नहीं। उथप्पा ने कहा कि नीतीश कुमार रेड्डी जैसे ऑलराउंडर अभी 20 ओवर गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं। हार्दिक अपनी मौजूदा फिटनेस को देखते हुए 12-15 ओवर आसानी से गेंदबाजी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने माना कि यह ऑलराउंडर पर निर्भर करता है कि वह टेस्ट में वापस आना चाहता है या नहीं।
उन्होंने कहा कि अगर हार्दिक पंड्या जिस तरह से वह खेल रहे हैं। अगर वह टेस्ट में नंबर 7 पोजीशन पर वापस आते हैं तो उन्हें देखना शानदार होगा। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, कभी भी ना मत कहो। अगर हार्दिक टेस्ट क्रिकेट खेलने का फैसला करते हैं तो क्या बीसीसीआई मना करेगा? अगर वह कहते हैं कि वह खेलना चाहते हैं और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) जीतना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वे ना कहेंगे।
मुझे लगता है कि वे उनसे अपनी फिटनेस साबित करने के लिए कह रहे हैं। क्या सभी ऑलराउंडर 20 ओवर गेंदबाजी कर रहे हैं? नीतीश रेड्डी उतनी गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं। वह 12 ओवर गेंदबाजी कर रहे हैं। अगर उन्हें हर पारी में 12-15 ओवर गेंदबाजी करनी है तो मुझे लगता है कि वह अपनी मौजूदा फिटनेस के हिसाब से ऐसा कर सकते हैं।
ज्ञात हो कि हार्दिक पहले भी चोटिल होते रहे हैं और यही वजह है कि उन्होंने टेस्ट से दूर रहने का फैसला किया है। फिर भी टेस्ट में उनकी वापसी से भारत को निश्चित रूप से मदद मिलेगी, क्योंकि वे अभी तक उनके लिए कोई उपयुक्त और उनकी जगह लेने वाला खिलाड़ी नहीं ढूंढ पाए हैं।
