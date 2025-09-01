ICC ने खोला खजाना, महिला वर्ल्ड कप के लिए प्राइज़ मनी का ऐलान, विजेता को मिलेगा IPL से दोगुना पैसा

Womens World Cup 2025 prize money: महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 की शुरुआत में अब एक महीने से भी कम का समय बचा है। इसी बीच भारत और श्रीलंका में आयोजित होने वाले इस मेगा टूर्नामेंट के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने प्राइज मनी का ऐलान कर दिया है। आठ टीमों वाले इस बड़े टूर्नामेंट की कुल इनामी राशि 13.88 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानि करीब 122 करोड़ रुपये तय की गई है। यह 2022 में न्यूज़ीलैंड में खेले गए पिछले संस्क रण की तुलना में 297 प्रतिशत ज्यादा है, जहां कुल इनामी राशि सिर्फ 3.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानि करीब 30 करोड़ रुपये थी।
महिला वर्ल्ड कप 2025 की इनाम राशि पुरुष वर्ल्ड कप 2023 से भी ज्यादा है। वर्ल्ड कप 2023 में 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानि करीब 88 करोड़ रुपये प्राइज़ मनी के रूप में बांटा गया था । यह फैसला आईसीसी की उस रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत महिला क्रिकेट के विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी कड़ी में आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले ही समान वेतन लागू करने का ऐलान किया गया था।
महिला वर्ल्ड कप 2025 की विजेता टीम को 4.48 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानि करीब 40 करोड़ रुपये मिलेंगे। यह 2022 में ऑस्ट्रेलिया को मिली 1.32 मिलियन डॉलर यानि करीब 11 करोड़ रुपये की इनामी राशि से 239 प्रतिशत अधिक है। वहीं, उपविजेता टीम को 2.24 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानि करीब 20 करोड़ रुपये मिलेंगे। यह 2022 में इंग्लैंड को मिली 6 लाख डॉलर यानि 5 करोड़ रुपये की इनामी राशि से 273 प्रतिशत ज्यादा है। दोनों हारी हुई सेमीफाइनल टीमें 1.12 मिलियन डॉलर यानि करीब 10 करोड़ रुपये दिये जाएंगे। 2022 वर्ल्ड कप में यह राशि 3 लाख डॉलर यानि करीब ढाई करोड़ रुपये थी।
ग्रुप स्टेज की हर टीम को कम से कम 2.5 लाख डॉलर यानि करीब 2.20 करोड़ रुपये मिलेंगे। इसके अलावा, ग्रुप मैच में जीत दर्ज करने वाली टीम को हर जीत पर 34,314 डॉलर यानि करीब 30 लाख रुपये मिलेंगे। अंतिम अंकतालिका में पांचवें और छठे स्थान पर रहने वाली टीमों को 7-7 लाख डॉलर यानि करीब 6-6 करोड़ रुपये मिलेंगे, जबकि सातवें और आठवें स्थान पर रहने वाली टीमों को 2.8 -2.8 लाख डॉलर यानि ढाई -ढाई करोड़ रुपये मिलेंगे।
आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने यह ऐतिहासिक घोषणा की है। शाह ने कहा कि इनामी राशि में चार गुना बढ़ोतरी महिला क्रिकेट के लिए एक मील का पत्थर है और यह आईसीसी की लंबे समय तक विकास की प्रतिबद्धता को दिखाता है। जय शाह ने कहा, "हमारा संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, महिला क्रिकेटर्स को यह भरोसा होना चाहिए कि अगर वे इस खेल को पेशेवर रूप से चुनती हैं, तो उन्हें पुरुष खिलाड़ियों जितना ही सम्मान और अवसर मिलेगा।"
|चरण / स्थान
|इनामी राशि (USD)
|भारतीय रुपये (लगभग)
|विजेता टीम
|$4.48 मिलियन
|₹40 करोड़
|उपविजेता टीम
|$2.24 मिलियन
|₹20 करोड़
|सेमीफाइनल हारने वाली टीमें (प्रत्येक)
|$1.12 मिलियन
|₹10 करोड़
|ग्रुप स्टेज में हिस्सा लेने वाली हर टीम
|$0.25 मिलियन
|₹2.20 करोड़
|ग्रुप मैच में जीत पर (प्रत्येक जीत)
|$34,314
|₹30 लाख
|5वां स्थान
|$0.7 मिलियन
|₹6 करोड़
|6वां स्थान
|$0.7 मिलियन
|₹6 करोड़
|7वां स्थान
|$0.28 मिलियन
|₹2.5 करोड़
|8वां स्थान
|$0.28 मिलियन
|₹2.5 करोड़
उन्होंने आगे कहा कि इनामी राशि में यह बढ़ोतरी आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप को विश्वस्तरीय बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। इससे न सिर्फ अगली पीढ़ी के खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी, बल्कि फैन्स का जुड़ाव भी और बढ़ेगा। जय शाह ने भरोसा जताया कि महिला क्रिकेट पहले ही शानदार रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और इस कदम के बाद यह रफ्तार और तेज़ होगी। उन्होंने सभी हितधारकों। फैन्स, मीडिया, पार्टनर्स और सदस्य बोर्ड्स से अपील की कि वे महिला क्रिकेट को वह पहचान और सम्मान दिलाएँ, जिसकी यह सच्ची हकदार है।