ICC ने खोला खजाना, महिला वर्ल्ड कप के लिए प्राइज़ मनी का ऐलान, विजेता को मिलेगा IPL से दोगुना पैसा

Womens World Cup 2025 prize money: महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 की शुरुआत में अब एक महीने से भी कम का समय बचा है। इसी बीच भारत और श्रीलंका में आयोजित होने वाले इस मेगा टूर्नामेंट के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने प्राइज मनी का ऐलान कर दिया है। आठ टीमों वाले इस बड़े टूर्नामेंट की कुल इनामी राशि 13.88 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानि करीब 122 करोड़ रुपये तय की गई है। यह 2022 में न्यूज़ीलैंड में खेले गए पिछले संस्क रण की तुलना में 297 प्रतिशत ज्यादा है, जहां कुल इनामी राशि सिर्फ 3.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानि करीब 30 करोड़ रुपये थी।