15 साल बाद घर में इंग्लैंड से हारी ऑस्ट्रेलिया, कप्तान ने टीम की गलतियों के साथ बताया कौन रहा विलेन

मैच के बाद स्टीव स्मिथ ने कहा, "यह थोड़ा मुश्किल मैच था। अगर हम 50 या 60 रन और बना लेते, तो शायद हम आखिर तक मुकाबले में बने रहते। विकेट वैसा ही खेला जैसा उम्मीद थी, लेकिन जब गेंद नरम हो गई, तो उसने वैसा बर्ताव नहीं किया जैसा मैंने सोचा था। जब वे बैटिंग करने आए, तो पहले कुछ ओवरों में काफी तेज बल्लेबाजी की, जिससे गेंद और भी नरम हो गई। जिसकी वजह से गेंद ने उतना साथ नहीं दिया जितना मैं चाहता था। जब दो दिन में 36 विकेट गिर जाएं, तो शायद यह बताता है कि पिच ने उम्मीद से थोड़ा ज़्यादा काम किया। शायद थोड़ी घास हटाई जाती तो मदद मिलती।"