मेलबर्न में टूट गया एलन बॉर्डर का रिकॉर्ड, स्टीव स्मिथ बने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट इतिहास से ऐसे दूसरे खिलाड़ी

इंग्लैंड की टीम पहली पारी में ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई और 110 रन पर ऑलआउट हो गई। हैरी ब्रूक ने सबसे ज्यादा 41 रन बनाए, जबकि कप्तान बेन स्टोक्स ने 16 और गस एटकिंसन ने 28 रन की पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया की ओर से माइकल नेसर ने 4 विकेट लिए, स्कॉट बोलैंड ने 3, मिचेल स्टार्क ने 2 और कैमरन ग्रीन ने 1 विकेट हासिल किया। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी भी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी और टीम 34.3 ओवर में 132 रन पर ऑलआउट हो गई। ट्रेविस हेड ने 40 रन बनाए, जबकि स्टीव स्मिथ 24 रन बनाकर नाबाद रहे। दूसरी पारी में इंग्लैंड के लिए ब्रायडन कार्स ने 4 विकेट झटके, बेन स्टोक्स ने 3, जोश टंग ने 2 और गस एटकिंसन ने 1 विकेट लिया।