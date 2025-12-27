27 दिसंबर 2025,

शनिवार

मेलबर्न में टूट गया एलन बॉर्डर का रिकॉर्ड, स्टीव स्मिथ बने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट इतिहास से ऐसे दूसरे खिलाड़ी

The Ashes Series 2025-26: मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए एशेज सीरीज के चौथे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने सिर्फ 33 रन बनाए और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 27, 2025

Steve Smith

ऑस्‍ट्रेलियाई बल्‍लेबाज स्‍टीव स्मिथ। (फोटो सोर्स: IANS)

Steve Smith Test Record: एशेज सीरीज 2025-26 के चौथे मुकाबले में इंग्लैंड ने शानदार जीत हासिल की। यह ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर इंग्लैंड की 15 साल बाद पहली टेस्ट जीत है। इससे पहले इंग्लैंड ने साल 2011 में आखिरी जीत दर्ज की थी। इस मुकाबले में भले ही ऑस्ट्रेलियाई टीम को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन कप्तान स्टीव स्मिथ ने इतिहास रच दिया। वह इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बन गए हैं। इस मामले में उन्होंने एलन बॉर्डर को पीछे छोड़ दिया।

डॉन ब्रैडमैन के नाम सबसे ज्यादा रन

इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड महान बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन के नाम है, जिन्होंने 5028 रन बनाए थे। दूसरे नंबर पर अब स्टीव स्मिथ पहुंच गए हैं, जिनके नाम 3553 रन दर्ज हो गए हैं, जबकि एलन बॉर्डर ने इंग्लैंड के खिलाफ 3548 रन बनाए थे। आपको बता दें कि मेलबर्न में खेले गए चौथे टेस्ट में स्मिथ ने पहली पारी में 9 और दूसरी पारी में 24 रन बनाए थे। हालांकि, वह दूसरी पारी में नाबाद पवेलियन लौटे थे।

मेलबर्न टेस्ट में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को चार विकेट से हराया। इससे पहले सीरीज के तीनों मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की थी और पहले ही एशेज सीरीज पर कब्जा जमा लिया था। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 152 रन बनाए। इंग्लैंड की ओर से जोश टंग ने सबसे ज्यादा 5 विकेट लिए, जबकि गस एटकिंसन को 2, ब्रायडन कार्स को 1 और बेन स्टोक्स को 1 विकेट मिला।

दूसरे पारी में नाबाद रहे स्मिथ

इंग्लैंड की टीम पहली पारी में ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई और 110 रन पर ऑलआउट हो गई। हैरी ब्रूक ने सबसे ज्यादा 41 रन बनाए, जबकि कप्तान बेन स्टोक्स ने 16 और गस एटकिंसन ने 28 रन की पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया की ओर से माइकल नेसर ने 4 विकेट लिए, स्कॉट बोलैंड ने 3, मिचेल स्टार्क ने 2 और कैमरन ग्रीन ने 1 विकेट हासिल किया। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी भी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी और टीम 34.3 ओवर में 132 रन पर ऑलआउट हो गई। ट्रेविस हेड ने 40 रन बनाए, जबकि स्टीव स्मिथ 24 रन बनाकर नाबाद रहे। दूसरी पारी में इंग्लैंड के लिए ब्रायडन कार्स ने 4 विकेट झटके, बेन स्टोक्स ने 3, जोश टंग ने 2 और गस एटकिंसन ने 1 विकेट लिया।

इसके बाद इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 32.5 ओवर में 178 रन बनाकर 175 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया और मुकाबला अपने नाम कर लिया। इंग्लैंड के लिए जैक क्रॉली ने 37, बेन डकेट ने 34 और जैकब बेथेल ने 40 रन की महत्वपूर्ण पारियां खेलीं। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया के लिए मिचेल स्टार्क, रिचर्डसन और स्कॉट बोलैंड ने दो-दो विकेट चटकाए।

WTC के नए साइकल में पहली बार हारी ऑस्ट्रेलिया, जानें प्वॉइंट्स टेबल पर कितना पड़ा असर
क्रिकेट
Australia

Published on:

27 Dec 2025 07:05 pm

