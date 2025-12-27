27 दिसंबर 2025,

शनिवार

WTC के नए साइकल में पहली बार हारी ऑस्ट्रेलिया, जानें प्वॉइंट्स टेबल पर कितना पड़ा असर

WTC Points Table Update: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के साइकल में ऑस्ट्रेलिया को पहली बार हार झेलनी पड़ी। उसे इंग्लैंड ने एशेज सीरीज के चौथे मुकाबले में 4 विकेट से हराया।

2 min read
image

Vivek Kumar Singh

Dec 27, 2025

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम (फोटो- IANS)

World Test Championship 2025-27: एशेज सीरीज 2025-27 के चौथे टेस्‍ट में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हरा दिया। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए इस बॉक्सिंग डे टेस्‍ट मैच में इंग्लैंड को जीत के लिए 175 रन बनाने थे, जिसे अंग्रेजों ने 6 विकेट गंवाकर चेज कर लिया। एशेज 2025-27 में जब ऑस्ट्रेलिया की टीम उतरी थी, तो इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में उसका जीत प्रतिशत 100 था। टीम ने अपने शानदार फॉर्म को बरकरार रखते हुए पहले तीन मुकाबले जीतकर एशेज सीरीज पर कब्जा कर लिया। हालांकि, मेलबर्न में उनका जीत का सिलसिला टूट गया और 15 साल बाद इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर टेस्ट जीत हासिल की।

हार के बावजूद टॉप पर ऑस्ट्रेलिया

इस जीत के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में कितना बदलाव हुआ और ऑस्ट्रेलिया का जीत प्रतिशत कितना रहा, आइए इस पर नजर डालते हैं। आईसीसी की ताजा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका पर नजर डालें तो अभी भी ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है, जबकि न्यूजीलैंड दूसरे, साउथ अफ्रीका तीसरे और श्रीलंका चौथे स्थान पर हैं। पाकिस्तान की टीम पांचवें और भारत की टीम छठे स्थान पर है। एशेज सीरीज गंवाने वाली इंग्लैंड की टीम सातवें स्थान पर है।

अगर सभी टीमों के जीत प्रतिशत की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने 7 में से 6 मैच जीते हैं और एक गंवाया है। उनके खाते में 72 अंक हैं, जबकि जीत प्रतिशत 85.71 है। दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड की टीम है, जिसने 3 में से 2 मैच जीते हैं और एक ड्रॉ रहा है। इस तरह उनके 28 अंक हैं और जीत प्रतिशत 77.78 है। तीसरे स्थान पर साउथ अफ्रीका की टीम है, जिसने 4 में से 3 मैच जीते हैं और एक गंवाया है। उनका जीत प्रतिशत 75 है। श्रीलंका की टीम ने 2 में से 1 मैच जीता है और एक ड्रॉ खेला है, जिससे उनका जीत प्रतिशत 66.67 है। पाकिस्तान ने 2 में से 1 मैच जीता है और एक गंवाया है। 12 अंकों के साथ पाकिस्तान का जीत प्रतिशत 50 है।

छठे स्ठान पर भारतीय टीम

भारतीय टीम ने इस साइकिल में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज ड्रॉ की थी और इसके बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैच जीते थे। हालांकि, साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज में हार के बाद टीम इंडिया अंक तालिका में छठे स्थान पर है। 52 अंकों के साथ भारत का जीत प्रतिशत सिर्फ 48.15 रह गया है।

मेलबर्न टेस्ट गंवाने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया अब भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही है। इसके बाद न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की टीमें भी शानदार फॉर्म में हैं और उन्हें भी फाइनल का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। टीम इंडिया के अभी 9 टेस्ट मैच बचे हुए हैं, लेकिन फाइनल में पहुंचने की उनकी राह मुश्किल लग रही है।

Hindi News / Sports / Cricket News / WTC के नए साइकल में पहली बार हारी ऑस्ट्रेलिया, जानें प्वॉइंट्स टेबल पर कितना पड़ा असर

