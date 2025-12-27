WTC के नए साइकल में पहली बार हारी ऑस्ट्रेलिया, जानें प्वॉइंट्स टेबल पर कितना पड़ा असर

अगर सभी टीमों के जीत प्रतिशत की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने 7 में से 6 मैच जीते हैं और एक गंवाया है। उनके खाते में 72 अंक हैं, जबकि जीत प्रतिशत 85.71 है। दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड की टीम है, जिसने 3 में से 2 मैच जीते हैं और एक ड्रॉ रहा है। इस तरह उनके 28 अंक हैं और जीत प्रतिशत 77.78 है। तीसरे स्थान पर साउथ अफ्रीका की टीम है, जिसने 4 में से 3 मैच जीते हैं और एक गंवाया है। उनका जीत प्रतिशत 75 है। श्रीलंका की टीम ने 2 में से 1 मैच जीता है और एक ड्रॉ खेला है, जिससे उनका जीत प्रतिशत 66.67 है। पाकिस्तान ने 2 में से 1 मैच जीता है और एक गंवाया है। 12 अंकों के साथ पाकिस्तान का जीत प्रतिशत 50 है।