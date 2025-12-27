क्रिकेट जगत में पसरा मातम, मैच शुरू होने के ठीक पहले टीम के कोच का मैदान पर हुआ निधन

Mahbub Ali Zaki
26 दिसंबर से बांग्लादेश प्रीमियर लीग 2026 की शुरुआत हुई, लेकिन अगले ही दिन क्रिकेट जगत में शोक की लहर दौड़ गई। ढाका कैपिटल के असिस्टेंट कोच का अचानक निधन हो गया। रिपोर्ट के अनुसार उन्हें हार्ट अटैक आया, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। बता दें कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के एक स्टाफ मेंबर ने इसकी पुष्टि की है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी।
बोर्ड ने लिखा, "BCB गेम डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलिंग कोच और बांग्लादेश प्रीमियर लीग टी20 में ढाका कैपिटल के असिस्टेंट कोच महबूब अली जाकी, जो 59 साल के थे, उनका निधन हो गया है। इस पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड गहरा दुख व्यक्त करता है। 27 दिसंबर 2020 को दोपहर 1:00 बजे उनका निधन हुआ। तेज गेंदबाजी और बांग्लादेश क्रिकेट के विकास में महबूब अली जाकी के समर्पण और योगदान को बहुत सम्मान और आभार के साथ याद किया जाता है। बांग्लादेश इस बड़े नुकसान की घड़ी में उनके परिवार, दोस्तों, सहकर्मियों और पूरी क्रिकेट बिरादरी के प्रति संवेदना व्यक्त करता है।
बांग्लादेश प्रीमियर लीग की शुरुआत 26 दिसंबर से हुई और अगले दिन ढाका वॉरियर्स को अपना पहला मुकाबला राजशाही वॉरियर्स के खिलाफ सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड पर खेलना था। इस मैच से पहले ही महबूब अली मैदान पर गिर पड़े। इसके बाद उन्हें सीपीआर दिया गया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद उन्हें जल्द ही अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
आपको बता दें कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग का पहला मुकाबला सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया, जहां राजशाही वॉरियर्स ने सिलहट टाइटंस को 8 विकेट से हराया। इसी ग्राउंड पर दूसरा मुकाबला खेला गया, जहां चट्टाग्राम रॉयल्स ने खुलना एक्सप्रेस को 65 रन से हराया। आपको बता दें कि 26 से 30 जनवरी के बीच खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। आईपीएल की तर्ज पर बांग्लादेश प्रीमियर लीग का पहला संस्करण साल 2012 में खेला गया था। डबल राउंड-रॉबिन फॉर्मेट के तहत इसमें मुकाबले खेले जाते हैं।
