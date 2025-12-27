क्रिकेट जगत में पसरा मातम, मैच शुरू होने के ठीक पहले टीम के कोच का मैदान पर हुआ निधन

बोर्ड ने लिखा, "BCB गेम डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलिंग कोच और बांग्लादेश प्रीमियर लीग टी20 में ढाका कैपिटल के असिस्टेंट कोच महबूब अली जाकी, जो 59 साल के थे, उनका निधन हो गया है। इस पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड गहरा दुख व्यक्त करता है। 27 दिसंबर 2020 को दोपहर 1:00 बजे उनका निधन हुआ। तेज गेंदबाजी और बांग्लादेश क्रिकेट के विकास में महबूब अली जाकी के समर्पण और योगदान को बहुत सम्मान और आभार के साथ याद किया जाता है। बांग्लादेश इस बड़े नुकसान की घड़ी में उनके परिवार, दोस्तों, सहकर्मियों और पूरी क्रिकेट बिरादरी के प्रति संवेदना व्यक्त करता है।