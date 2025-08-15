कौन होगा अगला उपराष्ट्रपति? BJP संसदीय बोर्ड की रविवार को बैठक, 21 को नामांकन

‘इंडियन एक्सप्रेस’ की रिपोर्ट के अनुसार, जगदीप धनखड़ अभी भी दिल्ली के चर्च रोड स्थित वाइस प्रेसिडेंट एन्क्लेव में रह रहे हैं, जहां वे अप्रैल 2024 में शिफ्ट हुए थे। यह आवास सेंट्रल विस्टा रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस्तीफे के बाद उनके टाइप-8 बंगले में शिफ्ट होने की अटकलें थीं, लेकिन वह अभी तक एन्क्लेव में ही हैं। राजभवन के एक अधिकारी ने पुष्टि की कि धनखड़ यहीं हैं, हालांकि वे सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए। 6 अगस्त को उनके वरिष्ठ निजी सचिव कौस्तुभ सुधाकर भालेकर को फिर से नियुक्त किया गया।