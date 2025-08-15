Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

कौन होगा अगला उपराष्ट्रपति? BJP संसदीय बोर्ड की रविवार को बैठक, 21 को नामांकन

Next Vice President: भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में रविवार होने जा रही है, जिसमें उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की चर्चा की जाएगी। एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार 21 अगस्त को नामांकन करेंगे।

भारत

Shaitan Prajapat

Aug 15, 2025

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह (Photo-IANS)

Next Vice President: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के चयन के लिए रविवार, 17 अगस्त 2025 को संसदीय बोर्ड की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। यह बैठक शाम 6 बजे होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और BJP अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। सूत्रों के अनुसार, बैठक में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम पर मुहर लग सकती है।

21 अगस्त को नामांकन, NDA का शक्ति प्रदर्शन

NDA ने अपने उम्मीदवार का नामांकन 21 अगस्त को दाखिल करने की योजना बनाई है, जो नामांकन की अंतिम तारीख भी है। इस दौरान NDA शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, जिसे गठबंधन की एकता के प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग की तारीख तय की है।

महिला की वीडियो बनाकर की घिनौनी साजिश, इस पूर्व मंत्री के दामाद पर राज्य का सबसे बड़ा सेक्स रैकेट चलाने का आरोप
राष्ट्रीय
image

अचानक इस्तीफे ने चौंकाया

आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देकर राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी थी। उनके इस अचानक कदम ने कई सवाल खड़े किए, खासकर उनकी सार्वजनिक अनुपस्थिति को लेकर। विपक्षी नेताओं, जैसे शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत और कांग्रेस सांसद कपिल सिब्बल, ने उनके ठिकाने पर सवाल उठाए। राउत ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर धनखड़ के स्वास्थ्य और निवास की जानकारी मांगी, जबकि सिब्बल ने इसे लापता उपराष्ट्रपति का मामला बताया।

वाइस प्रेसिडेंट एन्क्लेव में ही धनखड़

‘इंडियन एक्सप्रेस’ की रिपोर्ट के अनुसार, जगदीप धनखड़ अभी भी दिल्ली के चर्च रोड स्थित वाइस प्रेसिडेंट एन्क्लेव में रह रहे हैं, जहां वे अप्रैल 2024 में शिफ्ट हुए थे। यह आवास सेंट्रल विस्टा रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस्तीफे के बाद उनके टाइप-8 बंगले में शिफ्ट होने की अटकलें थीं, लेकिन वह अभी तक एन्क्लेव में ही हैं। राजभवन के एक अधिकारी ने पुष्टि की कि धनखड़ यहीं हैं, हालांकि वे सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए। 6 अगस्त को उनके वरिष्ठ निजी सचिव कौस्तुभ सुधाकर भालेकर को फिर से नियुक्त किया गया।

स्वास्थ्य कारण या राजनीतिक दबाव?

धनखड़ ने इस्तीफे में स्वास्थ्य कारण बताए, लेकिन विपक्ष का दावा है कि इसके पीछे गहरे राजनीतिक कारण हैं। मॉनसून सत्र के पहले दिन उन्होंने हाईकोर्ट जज यशवंत वर्मा के खिलाफ विपक्ष की ओर से लाए गए महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार किया था, जिसके बाद सरकार के साथ तनाव की खबरें आईं। सूत्रों के अनुसार, सरकार ने इस कदम पर आपत्ति जताई, जिसके बाद धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसे अप्रत्याशित और संदिग्ध बताया।

ये भी पढ़ें

नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन का निधन, 80 साल की उम्र में अस्पताल में ली अंतिम सांस
राष्ट्रीय
image

Published on:

15 Aug 2025 10:46 pm

Hindi News / National News / कौन होगा अगला उपराष्ट्रपति? BJP संसदीय बोर्ड की रविवार को बैठक, 21 को नामांकन

