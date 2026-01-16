सिंगूर फिर बनेगा सत्ता परिवर्तन की वजह? BJP के वादे से घिरी CM ममता, लेफ्ट के लिए नासूर था Tata का नैनो प्रोजेक्ट

West Bengal Elections 2026: मां-माटी-मानुस की सियासत करने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की सर्वेसर्वा ममता बनर्जी को सिंगूर की जमीन ने ही राज्य की सत्ता के सिंहासन पर पहुंचाया था। अब एकबार फिर सिंगूर का मुद्दा गरम होने लगा है। तब यानी साल 2008 में TMC नेता ममता बनर्जी ने सिंगूर में टाटा की नैनो कार का प्लांट (Tata's Nano Car Plant) लगाने के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। टाटा ग्रुप को हार माननी पड़ी थी और लखटकिया कार प्लांट का बोरिया, बिस्तर बांधकर राज्य से भागना पड़ा था। यही लेफ्ट की बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार की ताबूत में आखिरी कील भी साबित हुई। साथ ही, 34 साल के 'लाल राज' का अंत हो गया। अब उसी टाटा की सिंगूर में वापसी का वादा करके बीजेपी सत्ता परिवर्तन करना चाहती है।