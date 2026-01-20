Bengal Election: विधानसभा चुनाव से पहले BJP ने खेला मास्टरस्ट्रोक, बाहरी राज्यों से बुलाए नेता; जानें क्या दी जिम्मेदारी

Bengal Election: पश्चिम बंगाल में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी के बड़े नेता भी बंगाल का दौरा कर रहे हैं। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने भी बंगाल का दौरा किया था और जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने टीएमसी पर जमकर निशाना साधा। बिहार में मिली जीत के बाद बीजेपी बंगाल में भी हर हाल में जीतना चाहती है, इसके लिए पार्टी ने मास्टरस्ट्रोक खेला है।