‘अगर PM मोदी नहीं होते तो…’, राम मंदिर ध्वाजरोहण पर बोले BJP के नेता मुख्तार अब्बास नकवी

स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कुछ लोग बूथ लेवल ऑफिसर्स को डराने में लगे हुए हैं। वह संवैधानिक प्रक्रिया में रुकावट का काम कर रहे हैं। इन लोगों को यह नहीं पता कि इनको कभी इसमें सफलता नहीं मिलने वाली है। देश के लिए SIR जरूरी है और वह होकर रहेगा। उन्होंने कहा कि बीएलओ को चुनाव आयोग की तरफ से जो भी जिम्मेदारी मिल रही है, वो लोग अपना काम शांति से कर रहे हैं। बस कुछ बीएलओ को भड़का कर गुमराह किया जा रहा है। इस तरह का काम विपक्ष पहले भी कर चुका है।