पंजाब में LPG टैंकर में ब्लास्ट, आग के गोले में तब्दील हुआ गांव, 100 से ज्यादा झुलसे, सामने आया दिल दहला देने वाला वीडियो

शुक्रवार देर रात पंजाब के होशियारपुर-जलंधर मार्ग पर LPG टैंकर में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से अधिक लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि टैंकर में आग लगने से ब्लास्ट हो गया। इससे आग तेजी से फैली और मंडियाला अड्डा इलाके के आसपास की 15 दुकानों और पांच रिहायशी मकानों में आग लग गई। वहीं घटना का दिल दहला देने वाला वीडियो भी सामने आया है।
उपायुक्त आशिका जैन ने कहा कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि टैंकर में किसी अन्य वाहन से टकराने के बाद आग लगी। उन्होंने कहा कि दमकल की गाड़ियां और एंबुलेंस तुरंत मौके पर पहुंच गईं। जैन ने बताया कि दमकलकर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है। दुर्घटना और नुकसान का आकलन किया जा रहा है।
होशियारपुर सिविल अस्पताल के सिविल सर्जन ने कहा कि हादसे में दो लोगों की मौत हुई है, जबकि 23 भर्ती हैं। गंभीर रूप से झुलसे 6 मरीजों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। मामले की जानकारी मिलते ही पंजाब सरकार में मंत्री रवजोत सिंह घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि हादसे को बयान नहीं किया जा सकता है। बहुत दुखद हादसा है। अभी तक पता नहीं चल पाया है कि कितने लोग लापता हैं। लोग कह रहे हैं कि एक टैंकर ने कार को टक्कर मार दी। इसके बाद गैस लीक होने से धमाका हुआ। जिसके कारण आग फैल गई।
हादसे के बाद मंडियालां में लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हम लंबे समय से वाटरिंग प्लांट को कहीं और शिफ्ट करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने हमारी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके चलते ऐसे हादसों की आशंका हर वक्त बनी रहती है।
ग्रामीणों ने कहा कि गैस से लगे टैंकर अक्सर इस सड़क पर फर्राटा भरते रहते हैं। इससे आसपास की आबादी पर संकट बना रहता है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि टैंकर चालक प्लांट में टैंकर पार्क न करके अक्सर सड़क के दोनों ओर पार्क कर देते हैं। इसके कारण हादसे की संभावना बनी रहती है।