पंजाब में LPG टैंकर में ब्लास्ट, आग के गोले में तब्दील हुआ गांव, 100 से ज्यादा झुलसे, सामने आया दिल दहला देने वाला वीडियो

होशियारपुर सिविल अस्पताल के सिविल सर्जन ने कहा कि हादसे में दो लोगों की मौत हुई है, जबकि 23 भर्ती हैं। गंभीर रूप से झुलसे 6 मरीजों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। मामले की जानकारी मिलते ही पंजाब सरकार में मंत्री रवजोत सिंह घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि हादसे को बयान नहीं किया जा सकता है। बहुत दुखद हादसा है। अभी तक पता नहीं चल पाया है कि कितने लोग लापता हैं। लोग कह रहे हैं कि एक टैंकर ने कार को टक्कर मार दी। इसके बाद गैस लीक होने से धमाका हुआ। जिसके कारण आग फैल गई।