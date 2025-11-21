मुझसे अब SIR का काम नहीं होगा’: एक और BLO ने किया सुसाइड, ममता बनर्जी ने भी वर्क प्रेशर को लेकर CEC को लिखा खत

पश्चिम बंगाल में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण को अनियोजित, अराजक और खतरनाक बताते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि जलपाईगुड़ी में एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहित कई बूथ-स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) की मौत के बाद स्थिति खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लिखे पत्र में बनर्जी ने कहा कि उन्होंने बार-बार अपनी गंभीर चिंताओं को उठाया है, लेकिन अब स्थिति तेजी से बिगड़ने के कारण उन्हें यह लिखने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

उन्होंने लिखा कि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने अधिकारियों और निवासियों पर एसआईआर थोपा है, वह न केवल अनियोजित और अराजक है, बल्कि खतरनाक भी है। उन्होंने बुनियादी तैयारियों और स्पष्ट संचार के अभाव का आरोप लगाया।