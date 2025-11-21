महाराष्ट्र: बच्ची से दुष्कर्म और हत्या करने वाले को फांसी दो…उग्र भीड़ ने कोर्ट परिसर में की तोड़फोड़

उग्र भीड़ ने कोर्ट परिसर में की तोड़फोड़ (Photo: X/@nashik_speaks)
महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव में तीन साल की एक बच्ची से दुष्कर्म के बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को आज दोपहर में अदालत में पेश किया जाना था। लेकिन इससे पहले ही सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी कोर्ट के बाहर इकट्ठा हो गए और आरोपी को जल्द से जल्द फांसी की सजा देने की मांग करने लगे। इस दौरान गुस्साई भीड़ ने गेट तोड़कर अंदर घुसने की भी कोशिश की। स्थिति नियंत्रण से बाहर होते देख पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। इससे कोर्ट परिसर में तनाव का माहौल बन गया, मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है।
जानकारी के मुताबिक, मालेगांव में आज तीन साल की बच्ची से हैवानियत करने वाले आरोपी को फांसी देने की मांग करते हुए लोगों ने विरोध मार्च निकाला था। इस दौरान स्थिति बिगड़ गई और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस विरोध मार्च में राज्य के स्कूली शिक्षा मंत्री दादा भुसे भी शामिल हुए थे।
बताया जा रहा है कि भीड़ अचानक बेकाबू हो गई और कोर्ट के अंदर घुसने की कोशिश करने लगी। पुलिस ने जब उन्हें परिसर से बाहर निकालने की कोशिश की, तो तनाव और बढ़ गया। कुछ प्रदर्शनकारी तो कोर्ट के मुख्य दरवाजे तक पहुंच गए और भीतर घुसने पर अड़ गए। इसी दौरान उनकी पुलिस से जोरदार झड़प हो गई। हालात संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, तब जाकर भीड़ पीछे हटी। इस विरोध मार्च में बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद थीं। अफरा-तफरी के दौरान कुछ लोग घायल भी बताये जा रहे है।
हालांकि पुलिस ने माहौल बिगड़ता देख आरोपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया। आरोपी को 27 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है।
नासिक में रहने वाली बच्ची 16 नवंबर को घर के आंगन में खेल रही थी, तभी गांव के 24 वर्षीय आरोपी ने उसे चॉकलेट का लालच दिया। आरोप है कि उसी युवक ने सुनसान जगह पर ले जाकर मासूम के साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर दी। पुलिस की जांच के दौरान गांव की एक महिला ने बताया कि उसने आरोपी युवक को बच्ची के साथ जाते देखा था। इसके बाद यह मामला सामने आया। सोशल मीडिया पर बच्ची की तस्वीरें वायरल होने के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया है।
महाराष्ट्र के गृह राज्यमंत्री योगेश कदम ने कहा, "जो कुछ भी हुआ है वह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। आरोपियों की जांच की जाएगी। मैं जनता से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे कानून अपने हाथ में न लें।"
