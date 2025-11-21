महाराष्ट्र: बच्ची से दुष्कर्म और हत्या करने वाले को फांसी दो…उग्र भीड़ ने कोर्ट परिसर में की तोड़फोड़

महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव में तीन साल की एक बच्ची से दुष्कर्म के बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को आज दोपहर में अदालत में पेश किया जाना था। लेकिन इससे पहले ही सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी कोर्ट के बाहर इकट्ठा हो गए और आरोपी को जल्द से जल्द फांसी की सजा देने की मांग करने लगे। इस दौरान गुस्साई भीड़ ने गेट तोड़कर अंदर घुसने की भी कोशिश की। स्थिति नियंत्रण से बाहर होते देख पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। इससे कोर्ट परिसर में तनाव का माहौल बन गया, मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है।