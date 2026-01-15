BMC Exit Poll: क्या मुंबई से शुरू होगी ‘महायुति’ की सुनामी ? एग्जिट पोल के आंकड़ों ने बढ़ाई दिल्ली की धड़कन

BMC Election Exit Poll 2026: मुंबई महानगरपालिका (BMC) के 227 वार्डों के लिए 15 जनवरी 2026 को मतदान संपन्न हुए चुनावों (Mumbai Municipal Election) ने देश की सियासत का पारा (BMC Exit Poll 2026) गर्म कर दिया है। तकरीबन 75,000 करोड़ रुपये के सालाना बजट वाली इस महानगरपालिका को "एशिया की सबसे अमीर निकाय" कहा जाता है। यही वजह है कि इसके एग्जिट पोल के आंकड़े न केवल मुंबई, बल्कि दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मचा रहे हैं।