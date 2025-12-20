पिता बिहार में चुनाव हारे, 36 दिन बाद एक्ट्रेस बेटी की प्रॉपर्टी जब्त, सट्टेबाजी मामले में की गई कार्रवाई

यह मामला जहां सट्टेबाजी से जुड़ा है, वहीं एक्ट्रेस नेहा शर्मा के केस में इसे राजनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। नेहा के पिता नवंबर में हुए बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में हार गए थे। पिता की हार के 36 दिन बाद ही नेहा के खिलाफ ईडी ने यह सख्त कार्रवाई की है। इस मामले को लेकर नेहा को नवंबर में समन भेजा गया था और फिर 2 दिसंबर को दिल्ली स्थित ED ऑफिस में उनका बयान दर्ज किया गया था। खबरों के मुताबिक, नेहा के पास करीब 50 करोड़ रुपये की संपत्ति है। फिल्मों में करियर बनाने के बावजूद भी नेहा राजनीति में सक्रिय रहती है। वह चुनावों में अपने पिता के लिए वोट मांगने बिहार जरूर आती है।