पिता बिहार में चुनाव हारे, 36 दिन बाद एक्ट्रेस बेटी की प्रॉपर्टी जब्त, सट्टेबाजी मामले में की गई कार्रवाई

बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा (फोटो- नेहा शर्मा इंस्टाग्राम)
बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई करते हुए उनकी 1.26 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है। सट्टेबाजी एप के प्रोमोशन और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने एक्ट्रेस के खिलाफ यह कार्रवाई की है। पीएमएलए (PMLA) के तहत अंतरिम आदेश मिलने के बाद ईडी ने यह कार्रवाई की है। बता दें कि, नेहा मूल रूप से बिहार के भागलपुर की रहने वाली हैं। उनके पिता अजीत शर्मा कांग्रेस के नामी नेता हैं और भागलपुर नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं। हाल ही में बिहार में हुए विधानसभा चुनावों में अजीत को हार का सामना करना पड़ा था।
1xBet नामक इस सट्टेबाजी ऐप में नेहा के साथ-साथ कई मशहूर हस्तियों के नाम सामने आ चुके हैं। इसमें क्रिकेटर युवराज सिंह, रॉबिन उथप्पा के अलावा एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला, सोनू सूद, मिमी चक्रवर्ती और अंकुश हजारा शामिल हैं। इन लोगों पर करोड़ो की ठगी और टैक्स चोरी का आरोप है। ईडी ने इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करोड़ों की संपत्ति जब्त की है। इसमें युवराज सिंह की 2.5 करोड़ रुपये, रॉबिन उथप्पा की 8.26 लाख रुपये, उर्वशी रौतेला की 2.02 करोड़ रुपये, सोनू सूद की 1 करोड़ रुपये, मिमी चक्रवर्ती की 59 लाख रुपये और अंकुश हजारा की 47.20 लाख रुपये की संपत्ति शामिल है।
यह मामला जहां सट्टेबाजी से जुड़ा है, वहीं एक्ट्रेस नेहा शर्मा के केस में इसे राजनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। नेहा के पिता नवंबर में हुए बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में हार गए थे। पिता की हार के 36 दिन बाद ही नेहा के खिलाफ ईडी ने यह सख्त कार्रवाई की है। इस मामले को लेकर नेहा को नवंबर में समन भेजा गया था और फिर 2 दिसंबर को दिल्ली स्थित ED ऑफिस में उनका बयान दर्ज किया गया था। खबरों के मुताबिक, नेहा के पास करीब 50 करोड़ रुपये की संपत्ति है। फिल्मों में करियर बनाने के बावजूद भी नेहा राजनीति में सक्रिय रहती है। वह चुनावों में अपने पिता के लिए वोट मांगने बिहार जरूर आती है।
