Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘विजय के घर पर बम रखा है’, सुबह-सुबह आया धमकी भरा कॉल, जब पुलिस ने कोने-कोने की तलाशी ली तो…

चेन्नई में टीवीके प्रमुख विजय के घर बम की धमकी मिली, जिसके बाद पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने तलाशी ली। जांच में धमकी फर्जी निकली। विजय के आवास पर कोई विस्फोटक सामग्री नहीं मिली। पुलिस ने कॉल करने वाले की पहचान के लिए जांच शुरू की है।

2 min read

चेन्नई

image

Mukul Kumar

Oct 09, 2025

मशहूर एक्टर और टीवीके प्रमुख विजय। (फोटो- IANS)

चेन्नई के नीलंकरई में मशहूर एक्टर और टीवीके प्रमुख विजय के आवास को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। गुरुवार सुबह धमकी भरा कॉल आया।

जिसमें एक अज्ञात व्यक्ति ने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन पर संपर्क कर विजय के आवास पर बम होने की सूचना दी। इसके बाद कॉल को काट दिया।

हालांकि सघन जांच के बाद यह बात अफवाह निकली। बम की सूचना मिलते ही पुलिस और बम निरोधक दस्ते मौके पर पहुंचे और विजय के आवास की गहन तलाशी ली। तलाशी में कोई विस्फोटक सामग्री नहीं मिली।

अधिकारी बोले- धमकी भरा कॉल फर्जी था

अधिकारियों ने पुष्टि की कि धमकी भरा कॉल फर्जी था। पुलिस ने कॉल करने वाले की पहचान और स्थान का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है। मामले की गहन छानबीन जारी है।

इससे पहले 28 सितंबर को विजय को धमकी भरे ईमेल भेजे गए थे। विजय को मिले इस मेल की जांच के लिए पुलिस और सुरक्षा बलों की एक टीम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई शुरू कर दी।

स्निफर डॉग्स की मदद से विजय के घर की जांच पड़ताल की गई

बम स्क्वायड की टीम को बुलाया गया। स्निफर डॉग्स की मदद से विजय के घर की जांच पड़ताल की गई। सुरक्षा बलों की यह कार्रवाई कई घंटे चली। जांच के बाद कोई संदिग्ध या खतरनाक वस्तु नहीं मिली।

अधिकारियों ने साफ किया था कि भेजा गया धमकी वाला ईमेल केवल एक धोखा था, जिसका मकसद अफरातफरी फैलाना था।

यह ईमेल किसने और क्यों भेजी, इस बारे में अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस की साइबर सेल इस मामले की तहकीकात कर रही है ताकि जल्द ही दोषियों को पकड़ा जा सके।

कॉल करने वाले का पता लगाने में जुटी पुलिस

इस बीच गुरुवार को एक बार फिर बम की धमकी का कॉल प्राप्त होना, पुलिस और सुरक्षाबलों के लिए चुनौती है। हालांकि जांच में कॉल फर्जी निकली है, लेकिन पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार जांच की जा रही है कि कॉल करने वाला कौन था। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा।

बता दें कि तमिलनाडु के करूर में टीवीके की रैली के दौरान मची भगदड़ के बाद से ही अभिनेता से राजनेता बने विजय को टारगेट किया जा रहा है। इस भगदड़ में 41 लोगों की जान चली गई थी। जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

politics

Published on:

09 Oct 2025 09:46 am

Hindi News / National News / ‘विजय के घर पर बम रखा है’, सुबह-सुबह आया धमकी भरा कॉल, जब पुलिस ने कोने-कोने की तलाशी ली तो…

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

मौसम का बदला मिजाज, देश के कई हिस्सों में ठंड की दस्तक, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

Heavy Rain
राष्ट्रीय

एआई जनरेटेड जानकारी से भ्रामक प्रचार न करे पार्टियां, चुनाव आयोग ने दी चेतावनी

Election Commission
राष्ट्रीय

पंजाब को नशे में डुबोने की साजिश! पाकिस्तान से भी निकला कनेक्शन, नाकों दम हुई पुलिस

राष्ट्रीय

पिता के प्रेम प्रसंग ने ली 5 साल के मासूम की जान, गला रेत बोरे में भरी लाश

Bihar Crime
राष्ट्रीय

Bihar Elections: बिहार में 57 सीट अपने पास रख सकती है कांग्रेस, केवल 2 सीट इस पार्टी के लिए छोड़ने को तैयार!

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.