‘विजय के घर पर बम रखा है’, सुबह-सुबह आया धमकी भरा कॉल, जब पुलिस ने कोने-कोने की तलाशी ली तो…

मशहूर एक्टर और टीवीके प्रमुख विजय। (फोटो- IANS)
चेन्नई के नीलंकरई में मशहूर एक्टर और टीवीके प्रमुख विजय के आवास को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। गुरुवार सुबह धमकी भरा कॉल आया।
जिसमें एक अज्ञात व्यक्ति ने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन पर संपर्क कर विजय के आवास पर बम होने की सूचना दी। इसके बाद कॉल को काट दिया।
हालांकि सघन जांच के बाद यह बात अफवाह निकली। बम की सूचना मिलते ही पुलिस और बम निरोधक दस्ते मौके पर पहुंचे और विजय के आवास की गहन तलाशी ली। तलाशी में कोई विस्फोटक सामग्री नहीं मिली।
अधिकारियों ने पुष्टि की कि धमकी भरा कॉल फर्जी था। पुलिस ने कॉल करने वाले की पहचान और स्थान का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है। मामले की गहन छानबीन जारी है।
इससे पहले 28 सितंबर को विजय को धमकी भरे ईमेल भेजे गए थे। विजय को मिले इस मेल की जांच के लिए पुलिस और सुरक्षा बलों की एक टीम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई शुरू कर दी।
बम स्क्वायड की टीम को बुलाया गया। स्निफर डॉग्स की मदद से विजय के घर की जांच पड़ताल की गई। सुरक्षा बलों की यह कार्रवाई कई घंटे चली। जांच के बाद कोई संदिग्ध या खतरनाक वस्तु नहीं मिली।
अधिकारियों ने साफ किया था कि भेजा गया धमकी वाला ईमेल केवल एक धोखा था, जिसका मकसद अफरातफरी फैलाना था।
यह ईमेल किसने और क्यों भेजी, इस बारे में अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस की साइबर सेल इस मामले की तहकीकात कर रही है ताकि जल्द ही दोषियों को पकड़ा जा सके।
इस बीच गुरुवार को एक बार फिर बम की धमकी का कॉल प्राप्त होना, पुलिस और सुरक्षाबलों के लिए चुनौती है। हालांकि जांच में कॉल फर्जी निकली है, लेकिन पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार जांच की जा रही है कि कॉल करने वाला कौन था। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा।
बता दें कि तमिलनाडु के करूर में टीवीके की रैली के दौरान मची भगदड़ के बाद से ही अभिनेता से राजनेता बने विजय को टारगेट किया जा रहा है। इस भगदड़ में 41 लोगों की जान चली गई थी। जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए थे।
