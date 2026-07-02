अमित शाह मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद जैसे नारे क्यों नहीं लगा सकती जनता? बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस माधव जामदार ने पूछा

Bombay High Court: कोर्ट अलग-अलग समय पर कई जरुरी मुद्दों पर टिपण्णी करती है। जो जरुरी और अहम भी होती है। ऐसी ही एक टिप्पणी बॉम्बे हाईकोर्ट के एक जज ने की है। लाइव लॉ वेबसाइट के मुताबिक बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति माधव जमदार ने गुरूवार को टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार के फैसलों का विरोध करना किसी नागरिक को किसी इलाके से बाहर करने का आधार नहीं हो सकता। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार (2 जुलाई) को यह अहम टिप्पणी करते हुए मुंबई पुलिस का एक साल का एक्सटर्नमेंट(बाहर करने का) आदेश रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना और नारे लगाना संविधान के तहत नागरिकों का अधिकार है और केवल इसी वजह से किसी के खिलाफ ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती।