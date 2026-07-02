Petrol Diesel Price: क्या कम होंगे पेट्रोल-डीजल के दाम? कच्चे तेल की गिरावट पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का बड़ा बयान

Petrol Diesel Price: अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमतें पश्चिम एशिया संघर्ष से पहले के स्तर पर लौट आई हैं। ऐसे में भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम घटने की अटकलें तेज हो गई हैं। इस पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि अगर कच्चे तेल की कीमतें कुछ समय तक इसी स्तर पर बनी रहती हैं तो सरकार और तेल कंपनियां स्थिति की समीक्षा करेंगी। फिलहाल तेल कंपनियां उस कच्चे तेल को प्रोसेस कर रही हैं जिसे पश्चिम एशिया संकट के दौरान ऊंची कीमत पर खरीदा गया था।