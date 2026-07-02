2 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Petrol Diesel Price: क्या कम होंगे पेट्रोल-डीजल के दाम? कच्चे तेल की गिरावट पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का बड़ा बयान

ब्रेंट क्रूड की कीमतें फिर पुराने स्तर पर पहुंच गई हैं। क्या अब भारत में पेट्रोल और डीजल सस्ता होगा?
less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Jul 02, 2026

Petrol Diesel Price, Brent Crude Price, Hardeep Singh Puri, Fuel Price Cut, Petrol Price India, Diesel Price India, Crude Oil Price,

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी (फाइल फोटो: IANS)

Petrol Diesel Price: अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमतें पश्चिम एशिया संघर्ष से पहले के स्तर पर लौट आई हैं। ऐसे में भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम घटने की अटकलें तेज हो गई हैं। इस पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि अगर कच्चे तेल की कीमतें कुछ समय तक इसी स्तर पर बनी रहती हैं तो सरकार और तेल कंपनियां स्थिति की समीक्षा करेंगी। फिलहाल तेल कंपनियां उस कच्चे तेल को प्रोसेस कर रही हैं जिसे पश्चिम एशिया संकट के दौरान ऊंची कीमत पर खरीदा गया था।

खबर अपडेट की जा रही है…

खबर शेयर करें:

Updated on:

02 Jul 2026 06:22 pm

Published on:

02 Jul 2026 06:12 pm

Hindi News / National News / Petrol Diesel Price: क्या कम होंगे पेट्रोल-डीजल के दाम? कच्चे तेल की गिरावट पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का बड़ा बयान

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Chhattisgarh Expensive Vegetable: अंबिकापुर में बिक रही छत्तीसगढ़ की सबसे महंगी सब्जी, कीमत मटन-चिकन से भी ज्यादा, जानिए इसकी खासियत

Chhattisgarh expensive vegetable
अंबिकापुर

मल्लिकार्जुन खरगे भी नहीं जाएंगे ईरान, अयातुल्ला खामेनेई की अंतिम यात्रा में सलमान खुर्शीद करेंगे कांग्रेस का प्रतिनिधित्व

Mallikarjun Kharge Statement on pm modi
राष्ट्रीय

अहमदाबाद में भीख मंगवाने के नाम पर 276 बच्चों की तस्करी, राजस्थान और MP के कई सरपंच जांच के घेरे में

Child trafficking
राष्ट्रीय

Punjab Elections: पंजाब कांग्रेस में एक और बड़ा बदलाव, अब इमैनुएल नाहर को मिली बड़ी जिम्मेदारी

Emmanuel Nahar
राष्ट्रीय

‘TMC लुटेरों का गिरोह है, सभी नेता दागी’, बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ने टीएमसी पर फिर उठाये सवाल

West Bengal Politics
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.