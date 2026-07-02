मल्लिकार्जुन खरगे भी नहीं जाएंगे ईरान, अयातुल्ला खामेनेई की अंतिम यात्रा में सलमान खुर्शीद करेंगे कांग्रेस का प्रतिनिधित्व

खामेनेई का अंतिम संस्कार 4 जुलाई को तेहरान में शुरू होगा। 4-5 जुलाई को तेहरान में इमाम खुमैनी के मोसाल्ला प्रार्थना हॉल में विदाई समारोह आयोजित किए जाएंगे, जिसके बाद 6 जुलाई को तेहरान में अंतिम संस्कार जुलूस निकाला जाएगा। 7 जुलाई को ईरान के कोम शहर में एक और अंतिम संस्कार जुलूस निकाला जाएगा।