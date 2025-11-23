‘बॉर्डर बदल सकते हैं, भारत को वापस मिलेगा…’, दिल्ली में रक्षा मंत्री ने कर दिया बड़ा ऐलान

उन्होंने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी से बात की और उन्हें बताया कि मैं इस दिशा में आगे बढ़ रहा हूं। बिल तैयार था, मैंने इसे लोकसभा में पेश किया और यह वहाँ पास हो गया। लेकिन यह 2019 का आखिरी दौर था; बस कुछ ही महीने बचे थे और हमारे पास राज्यसभा में बहुमत नहीं था। मैंने कई विपक्षी नेताओं से बात की, लेकिन उन्होंने इसका समर्थन करने से इनकार कर दिया। मैंने कहा कि अगर यह उस साल पास नहीं हुआ, तो यह अगले साल ज़रूर पास हो जाएगा। बाद में, जब अमित शाह गृह मंत्री बने, तो मैंने उनसे बात की और उन्होंने काम को आगे बढ़ाया।