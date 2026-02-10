गड्ढे में गिरा युवक, चली गई जान, दिल्ली हादसे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

दिल्ली के जनकपुरी इलाके में गड्ढे में गिरने से हुई 25 वर्षीय युवक की मौत के मामले में पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि युवक की मौत दम घुटने (Asphyxia) के कारण हुई। सूत्रों के अनुसार, गड्ढे में गिरने के बाद मृतक के मुंह और नाक में गीली मिट्टी भर गई थी, जिससे वह सांस नहीं ले सका और उसकी मौत हो गई।