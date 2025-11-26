केक, हंसी और पत्थर…फिर अचानक पेट्रोल और आग: दोस्त ही बना दिल दहलाने वाला ‘फायर प्रैंक’

मुंबई पुलिस
बर्थडे का केक, दोस्तों की हंसी-ठिठोली, और सरप्राइज की उम्मीद थी, लेकिन मुंबई के कुर्ला में यह सरप्राइज मौत का दूसरा नाम बन गया। 21 साल के कॉलेज छात्र अब्दुल रहमान खान को सोमवार देर रात दोस्तों ने केक काटने के लिए घर से बाहर बुलाया। पहले अंडा फेंका, फिर एक ने पेट्रोल डाला और दूसरे ने लाइटर जलाकर डराया। पलभर में अब्दुल की शर्ट धधक उठी। 35% बर्न के साथ वह अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। पुलिस ने पांचों दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस के अनुसार, घटना सोमवार-मंगलवार की मध्यरात्रि करीब 12 बजे की है। अब्दुल हाल ही में परिवार के साथ कुर्ला में शिफ्ट हुआ था। दोस्तों ने फोन करके कहा, 'भाई, तुम्हारे लिए स्पेशल केक लाए हैं, नीचे आ जा।' अब्दुल जैसे ही आया, दोस्तों ने पहले उस पर अंडा फेंका, फिर हंसी-मजाक के बीच एक ने बोतल से पेट्रोल डाल दिया। दूसरा लाइटर जलाकर डराने लगा। चिंगारी लगते ही आग भड़क उठी। अब्दुल चिल्लाता रहा, लेकिन तब तक उसकी शर्ट जल चुकी थी। पड़ोसियों ने दौड़कर आग बुझाई और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया।
परिवार के एक सदस्य ने मीडिया को बताया कि गिरफ्तार किए गए पांचों आरोपी अब्दुल के दोस्त हैं और वे पहले भी उसे परेशान करते थे। पिछले साल भी उन्होंने उसे जन्मदिन का केक काटने के लिए बुलाया था, लेकिन वह नहीं गया था। परिवार ने बताया कि वे उसे अक्सर तंग करते थे, इसलिए अब्दुल उनसे दूर रहता था।
इस बार फोन कर कहा गया कि वे उसके लिए केक लाए हैं, इसलिए वह नीचे आया। परिवार ने यह भी बताया कि वे हाल ही में उसी इलाके की एक बड़ी इमारत में शिफ्ट हुए हैं। परिवार ने सवाल उठाया है कि पुलिस ने पाँचों लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास (IPC 307) का मामला क्यों नहीं दर्ज किया।
वीबी नगर पुलिस के सीनियर इंस्पेक्टर अव्हाड ने कहा, 'हमने पांचों को आईपीसी की धारा 308 (गैर-इरादतन हत्या का प्रयास) के तहत गिरफ्तार किया है। हत्या का इरादा नहीं दिखता, इसलिए धारा 307 नहीं लगाई गई। पेट्रोल की बोतल इसलिए थी क्योंकि एक लड़के की बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया था और वे दूसरी बाइक से उसे निकाल रहे थे।'
पुलिस के अनुसार, अब्दुल का बयान भी दर्ज किया गया है, जिसमें उसने सीधे तौर पर जानबूझकर मारने का आरोप नहीं लगाया है। अब्दुल की हालत स्थिर लेकिन गंभीर बताई जा रही है।
