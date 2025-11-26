केक, हंसी और पत्थर…फिर अचानक पेट्रोल और आग: दोस्त ही बना दिल दहलाने वाला ‘फायर प्रैंक’

पुलिस के अनुसार, घटना सोमवार-मंगलवार की मध्यरात्रि करीब 12 बजे की है। अब्दुल हाल ही में परिवार के साथ कुर्ला में शिफ्ट हुआ था। दोस्तों ने फोन करके कहा, 'भाई, तुम्हारे लिए स्पेशल केक लाए हैं, नीचे आ जा।' अब्दुल जैसे ही आया, दोस्तों ने पहले उस पर अंडा फेंका, फिर हंसी-मजाक के बीच एक ने बोतल से पेट्रोल डाल दिया। दूसरा लाइटर जलाकर डराने लगा। चिंगारी लगते ही आग भड़क उठी। अब्दुल चिल्लाता रहा, लेकिन तब तक उसकी शर्ट जल चुकी थी। पड़ोसियों ने दौड़कर आग बुझाई और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया।