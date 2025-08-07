50% टैरिफ पर ट्रंप को भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब, करोड़ों की डील की रद्द!

India-US Defense Deal: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद भारत सरकार ने भी सख्त प्रतिक्रिया दी है। रूस से तेल व्यापार को लेकर अमेरिका के इस रवैये के खिलाफ भारत ने बड़ा कदम उठाते हुए अमेरिका के साथ एक अहम सैन्य डील को फिलहाल रोक दिया है। भारत द्वारा सैन्य डील रोकने का यह फैसला स्पष्ट संकेत है कि वह वैश्विक दबाव के सामने झुकने को तैयार नहीं है। यह घटनाक्रम भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग पर भी असर डाल सकता है।