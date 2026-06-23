Iran-US Peace Talk को लेकर BRICS की मीटिंग में आया अजीत डोभाल का बयान, बोले – उम्मीद है यह कारगर साबित होगा

इस समझौते का सबसे बड़ा फायदा ऊर्जा क्षेत्र में देखने को मिल सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार, होर्मुज स्ट्रेट जैसे जरुरी समुद्री मार्गों पर अगर आवाजाही सुनिश्चित होती है, तो वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति में स्थिरता आएगी। NSA डोभाल ने भी संकेत दिया कि इससे ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता कम होगी और उर्वरक व रसायन जैसे जरूरी सेक्टरों में सप्लाई बेहतर हो सकती है।