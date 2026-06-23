ममता बनर्जी ही TMC का मुख्य चेहरा, अब उन्हें कौन हटाएगा? पार्टी में बगावत पर बोले सांसद सौगत रॉय

Saugata Roy on Mamata Banerjee: तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत रॉय ने मंगलवार को पार्टी के अंदर चल रही गतिविधियों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस स्थिति को मजाक बताया और पार्टी के कुछ सदस्यों को गद्दार तक कह दिया। बागी सांसदों के नई पार्टी में शामिल होने और पार्टी में चल रही अंदरुनी खींचतान पर उन्होंने ANI से बात करते हुए कहा, 'यह एक मजाक है; यह एक सर्कस है। ममता बनर्जी ने खुद तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की थी। उन्होंने ही इस पार्टी को विपक्षी समूह से राज्य की सत्ताधारी पार्टी बनाया। अब उन्हें कौन हटाएगा?'