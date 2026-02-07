परदादा के डायरी में जिक्र देख 1970 में भारत आई तो यहीं की होकर रह गई, ‘पद्म श्री’ पेपिटा को अब मिली नागरिकता

इंग्लैंड के सफोक में जन्मी पेपिटा ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म एडिटर के तौर पर की। 1968 में उन्हें अपने परदादा की डायरी मिली, जो ब्रिटिश सैनिक को तौर पर भारत में तैनात थे। डायरी को पढ़कर उनके मन में भारत के लिए एक आकर्षण पैदा हुआ और 1970 में वे पहली बार भारत भ्रमण पर आई। 1972 में केरल की यात्रा के दौरान यहां की संस्कृति से उन्हें इतना लगाव हो गया कि वे 1979 में स्थायी रूप से त्रिस्सूर के गुरुवायुर में बस गई।