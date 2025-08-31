Patrika LogoSwitch to English

BSF को मिली बड़ी कामयाबी, बॉर्डर पर 5 करोड़ का अवैध सोना जब्त

सीमा पार अपराधों पर अंकुश लगाने के अपने निरंतर प्रयासों के तहत गुवाहाटी फ्रंटियर के अंतर्गत बीएसएफ ने पश्चिम बंगाल में एक विशेष अभियान के दौरान 43 सोने के बिस्कुट जब्त किए।

कोलकाता

Shaitan Prajapat

Aug 31, 2025

BSF ने जब्त किया 5 करोड़ का अवैध सोना (Photo-IANS)

BSF Illegal Gold Seized: सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने गुवाहाटी फ्रंटियर के अंतर्गत पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले में एक विशेष अभियान चलाकर बड़ी सफलता हासिल की। बीएसएफ ने इस अभियान में भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास 43 सोने के बिस्कुट जब्त किए। इनका कुल वजन 5.017 किलोग्राम और अनुमानित कीमत करीब 5 करोड़ रुपये है। यह जब्ती सीमा पार तस्करी के खिलाफ बीएसएफ के कड़े रुख और सतर्कता का प्रमाण है।

138वीं बटालियन की सतर्कता

138वीं बटालियन के बीएसएफ जवानों ने इस अभियान को सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया। खुफिया जानकारी के आधार पर शुरू किए गए इस ऑपरेशन में जवानों ने तस्करों के मंसूबों को नाकाम करते हुए भारी मात्रा में सोना बरामद किया। भारत-बांग्लादेश सीमा की संवेदनशीलता को देखते हुए, बीएसएफ ने इस क्षेत्र में अपनी निगरानी और अभियानों को और तेज कर दिया है। इस सफलता ने तस्करों को कड़ा संदेश दिया है कि अवैध गतिविधियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

सीमा पार तस्करी पर नकेल

भारत-बांग्लादेश सीमा लंबे समय से तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों का केंद्र रही है। सोने की तस्करी, मादक पदार्थों और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं का अवैध व्यापार इस क्षेत्र में एक बड़ी चुनौती है। बीएसएफ की यह कार्रवाई न केवल आर्थिक अपराधों पर अंकुश लगाने में महत्वपूर्ण है, बल्कि राष्ट्र-विरोधी तत्वों के खिलाफ भी एक मजबूत कदम है। इस तरह की कार्रवाइयों से तस्करों के हौसले पस्त होते हैं और सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होती है।

गुजरात में घुसपैठ कर रहे 15 पाकिस्तानी गिरफ्तार

आपको बता दें कि बीएसएफ को जरात के कच्छ में बड़ी कामयाबी मिली है। BSF ने क्रीक इलाके में 15 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। ये लोग अवैध तौर पर गुजरात में घुसने की कोशिश कर रहे थे। भारत-पाकिस्तान के बीच पहले से चले आ रहे तनाव के बीच ये पाकिस्तानी पकड़े गए हैं। पकड़े गए सभी घुसपैठियों से पूछताछ जारी है। इस बात का पता लगाया जा रहा कि ये सभी लोग किस इरादे से भारत में घुसे थे।

Updated on:

31 Aug 2025 05:21 pm

Published on:

31 Aug 2025 05:16 pm

Hindi News / National News / BSF को मिली बड़ी कामयाबी, बॉर्डर पर 5 करोड़ का अवैध सोना जब्त

