BSF को मिली बड़ी कामयाबी, बॉर्डर पर 5 करोड़ का अवैध सोना जब्त

138वीं बटालियन के बीएसएफ जवानों ने इस अभियान को सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया। खुफिया जानकारी के आधार पर शुरू किए गए इस ऑपरेशन में जवानों ने तस्करों के मंसूबों को नाकाम करते हुए भारी मात्रा में सोना बरामद किया। भारत-बांग्लादेश सीमा की संवेदनशीलता को देखते हुए, बीएसएफ ने इस क्षेत्र में अपनी निगरानी और अभियानों को और तेज कर दिया है। इस सफलता ने तस्करों को कड़ा संदेश दिया है कि अवैध गतिविधियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।