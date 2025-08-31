SCO समिट से पहले बोले पुतिन, सबसे बेहतर दौर में रूस-चीन संबंध

SCO Summit: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन से पहले सिन्हुआ न्यूज एजेंसी को दिए साक्षात्कार में कहा कि रूस और चीन मिलकर ब्रिक्स को मजबूत करने और वैश्विक बहुमत को नए विकल्प प्रदान करने के लिए काम कर रहे हैं। पुतिन ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक में सुधार की वकालत करते हुए एक ऐसी नई वित्तीय प्रणाली का आह्वान किया, जो सच्ची समानता और सभी देशों के लिए समान अवसरों पर आधारित हो। उन्होंने वित्तीय साधनों के दुरुपयोग को नव-उपनिवेशवाद का रूप बताकर इसकी कड़ी आलोचना की।