राष्ट्रीय

एपस्टीन फाइल्स पर बवाल, केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे की मांग से गूंज उठा सदन, हंगामे के बाद लोकसभा-राज्यसभा स्थगित

होली के बाद संसद के दोनों सदन 10 मार्च से फिर शुरू होंगे। राज्यसभा को 9 मार्च तक स्थगित कर दिया गया, जिससे बजट सत्र का पहला चरण समाप्त हुआ। लोकसभा में लगातार हंगामे के कारण कार्यवाही 9 मार्च तक स्थगित की गई। इससे पहले कई मंत्रियों ने अपने मंत्रालयों से संबंधित दस्तावेज सदन में पेश किए।

भारत

image

Mukul Kumar

Feb 13, 2026

लोकसभा-राज्यसभा स्थगित। (फोटो- IANS)

अब होली के बाद दोनों सदन फिर से चालू होंगे। राज्यसभा शुक्रवार को 9 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई, जिससे संसद के चल रहे बजट सेशन का पहला फेज खत्म हो गया।

वहीं, लोकसभा में शुक्रवार को लगातार हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 9 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसके पहले कई मंत्रियों ने अपने मंत्रालय से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए।

शुक्रवार को सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही हंगामे के साथ शुरू हुई। विपक्षी सदस्यों ने सदन में नारे लगाए और जेफरी एपस्टीन के साथ कथित संबंध को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के इस्तीफे की मांग से सदन गूंज उठा।

कांग्रेस सांसद उज्ज्वल रमन सिंह ने क्या मांग की?

कांग्रेस सांसद उज्ज्वल रमन सिंह ने कोडीन सिरप से हुई 'कई मौतों' पर केंद्र से सवाल किया और मांग की कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में पीड़ितों को पांच-पांच लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और दोषियों को पकड़ने के लिए सीबीआई जांच भी कराई जाए।

प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा कफ सिरप के सेवन से हुई मौतों से संबंधित प्रश्न का जवाब देने के लिए खड़े हुए थे।

उन्होंने हंगामे के बीच कांग्रेस नेता के सवाल पर जवाब दिया कि कोई मौत 'कोडीन' से नहीं हुई है, तो मुआवजा देने का कोई सवाल नहीं उठता है।

पहले 12 बजे तक सदन स्थगित

इसके बाद भी कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके समेत अन्य विपक्षी सदस्यों ने कार्यवाही को बाधित किया। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने विपक्षी सदस्यों से सदन को चलने देने का आग्रह किया, लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा। इसके चलते सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित की गई।

9 मार्च तक के लिए सदन स्थगित

दोपहर बाद सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई. इस दौरान, कई मंत्रियों ने अपने मंत्रालय से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए। हंगामा फिर भी बरकरार रहा. इसके बाद संध्या राय ने सदन को 9 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया।

लोकसभा की कार्यवाही से पहले विपक्षी सदस्यों ने एपस्टीन फाइलों को लेकर संसद परिसर में सदन के बाहर भी विरोध प्रदर्शन किया।

कथित तौर पर हरदीप सिंह पुरी और जेफरी एपस्टीन के बीच बातचीत को लेकर कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों ने सरकार को घेरने के लिए मुद्दा उठाया। हालांकि, कांग्रेस के कथित दावों को केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने पूरी तरह से खारिज कर दिया।

Updated on:

13 Feb 2026 03:34 pm

Published on:

13 Feb 2026 03:24 pm

Hindi News / National News / एपस्टीन फाइल्स पर बवाल, केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे की मांग से गूंज उठा सदन, हंगामे के बाद लोकसभा-राज्यसभा स्थगित

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
