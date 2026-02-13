एपस्टीन फाइल्स पर बवाल, केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे की मांग से गूंज उठा सदन, हंगामे के बाद लोकसभा-राज्यसभा स्थगित

कांग्रेस सांसद उज्ज्वल रमन सिंह ने कोडीन सिरप से हुई 'कई मौतों' पर केंद्र से सवाल किया और मांग की कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में पीड़ितों को पांच-पांच लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और दोषियों को पकड़ने के लिए सीबीआई जांच भी कराई जाए।