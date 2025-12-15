बिहार का बुराड़ी कांड: पिता ने 5 बच्चों संग लगाई फांसी, आधी रात को उठा कर कहा…

शिवम ने आगे कहा, आधी रात को हमें पिता ने जगाया और मां की साड़ी से फंदा बना कर हम सभी के गले में डाल दिया। पिता ने हमें ट्रंक पर चढ़ने को कहा और फिर घर की छत से लटका दिया। लेकिन दम घुटने से मैं फंदा खोल कर नीचे कूद गया और फिर अपने छोटे भाई का फंदा भी खोल दिया और हम दोनों घर से बाहर निकलकर शोर मचाने लगे। बच्चों का शोर सुनकर पड़ोसी वहां पहुंचे लेकिन तब तक अमरनाथ और उसकी तीनों बेटियों की मौत हो चुकी थी। पड़ोसियों से मिली जानकारी के अनुसार, अमरनाथ का परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था और शायद इसी वजह से अमरनाथ ने यह कदम उठाया है। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।