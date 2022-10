6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को होंगे उपचुनाव, छह को आएंगे नतीजे

6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को उपचुनाव होंगे, जिसके बाद सभी सातों विधानसभा सीटों में हुए चुनाव के नतीजे 6 नवंबर को आएंगे। इन सीटों में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल कर पाएंगे।

भारत निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा सहित 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों में उपचुनाव की घोषणा कर दी है। इसमें बिहार की 2 विधानसभा सीट और महाराष्ट्र, तेलंगाना, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और ओडिसा के एक-एक विधानसभा सीटें शामिल हैं। निर्वाचन आयोग के नोटिफिकेशन के अनुसार सभी सातों विधानसभा सीटों पर नामांकन प्रक्रिया शुक्रवार 7 अक्टूबर से शुरू होकर अगले शुक्रवार 14 अक्टूबर तक चलेगी।

