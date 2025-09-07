बर्थडे पर सरप्राइज देने के लिए बुलाया, पार्टी के बाद फ्लैट का दरवाजा कर दिया बंद; 20 साल की लड़की के साथ गैंग रेप

कोलकाता में एक 20 साल की लड़की के साथ इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली वारदात हुई है। दरअसल, युवती को उनके परिचितों ने बर्थडे पर सरप्राइज देने के लिए बुलाया, इसके बाद उसके साथ गैंग रेप जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया।
कोलकाता पुलिस के हवाले से आईएएनएस की रिपोर्ट में बताया गया है कि सामूहिक दुष्कर्म की घटना कोलकाता के हरिदेवपुर इलाके में हुई है। घटना शुक्रवार को हुई और शिकायत शनिवार को देर रात हरिदेवपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई।
शिकायत के आधार पर, पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक, पीड़िता हरिदेवपुर थाना क्षेत्र की ही निवासी है।
शिकायत के अनुसार, कई महीने पहले उसकी मुलाकात चंदन मलिक नाम के एक व्यक्ति से हुई थी। उस व्यक्ति ने खुद को दक्षिण कोलकाता की एक बड़ी दुर्गा पूजा समिति का प्रमुख बताया। उसके माध्यम से युवती का परिचय दीप नाम के एक अन्य युवक से हुआ।
दोनों ने युवती को पूजा समिति में शामिल करवाने का वादा किया। पता चला है कि वे युवती से अक्सर बात करते थे। शुक्रवार को एक आरोपी ने युवती को उसका जन्मदिन मनाने के लिए बुलाया और उसे दूसरे आरोपी के घर ले गया।
वहां उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। घर लौटने पर युवती ने अपने परिवार वालों को घटना के बारे में जानकारी दी। जिसके बाद उसने दोनों के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई।
कोलकाता पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि युवती का जन्मदिन शुक्रवार, 5 सितंबर को था। उस मौके पर, आरोपी चंदन और दीप पीड़िता को कोलकाता के रीजेंट्स पार्क इलाके में एक फ्लैट में ले गए। वहां उन्होंने खाना खाया।
आरोप है कि जब युवती घर लौटना चाहती थी, तो आरोपियों ने उसे रोक लिया। फिर, उन्होंने फ्लैट का दरवाजा बंद कर दिया और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। यातना के बाद, युवती किसी तरह फ्लैट से निकलकर घर लौटने में कामयाब रही।