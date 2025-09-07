Patrika LogoSwitch to English

बर्थडे पर सरप्राइज देने के लिए बुलाया, पार्टी के बाद फ्लैट का दरवाजा कर दिया बंद; 20 साल की लड़की के साथ गैंग रेप

कोलकाता में 20 वर्षीय युवती के साथ हैवानियत! जन्मदिन के बहाने बुलाकर गैंगरेप किया गया। आरोपियों ने सरप्राइज़ पार्टी के बाद फ्लैट का दरवाज़ा बंद कर दिया और युवती के साथ सामूहिक बलात्कार किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। यह घटना पूरे शहर को झकझोर देने वाली है और महिला सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाती है।

कोलकाता

Mukul Kumar

Sep 07, 2025

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (फोटो- IANS)

कोलकाता में एक 20 साल की लड़की के साथ इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली वारदात हुई है। दरअसल, युवती को उनके परिचितों ने बर्थडे पर सरप्राइज देने के लिए बुलाया, इसके बाद उसके साथ गैंग रेप जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया।

कोलकाता पुलिस के हवाले से आईएएनएस की रिपोर्ट में बताया गया है कि सामूहिक दुष्कर्म की घटना कोलकाता के हरिदेवपुर इलाके में हुई है। घटना शुक्रवार को हुई और शिकायत शनिवार को देर रात हरिदेवपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई।

आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

शिकायत के आधार पर, पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक, पीड़िता हरिदेवपुर थाना क्षेत्र की ही निवासी है।

शिकायत के अनुसार, कई महीने पहले उसकी मुलाकात चंदन मलिक नाम के एक व्यक्ति से हुई थी। उस व्यक्ति ने खुद को दक्षिण कोलकाता की एक बड़ी दुर्गा पूजा समिति का प्रमुख बताया। उसके माध्यम से युवती का परिचय दीप नाम के एक अन्य युवक से हुआ।

पूजा समिति में शामिल करवाने का किया था वादा

दोनों ने युवती को पूजा समिति में शामिल करवाने का वादा किया। पता चला है कि वे युवती से अक्सर बात करते थे। शुक्रवार को एक आरोपी ने युवती को उसका जन्मदिन मनाने के लिए बुलाया और उसे दूसरे आरोपी के घर ले गया।

वहां उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। घर लौटने पर युवती ने अपने परिवार वालों को घटना के बारे में जानकारी दी। जिसके बाद उसने दोनों के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई।

5 सितंबर को था युवती का जन्मदिन

कोलकाता पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि युवती का जन्मदिन शुक्रवार, 5 सितंबर को था। उस मौके पर, आरोपी चंदन और दीप पीड़िता को कोलकाता के रीजेंट्स पार्क इलाके में एक फ्लैट में ले गए। वहां उन्होंने खाना खाया।

आरोप है कि जब युवती घर लौटना चाहती थी, तो आरोपियों ने उसे रोक लिया। फिर, उन्होंने फ्लैट का दरवाजा बंद कर दिया और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। यातना के बाद, युवती किसी तरह फ्लैट से निकलकर घर लौटने में कामयाब रही।

#Crime

Updated on:

07 Sept 2025 01:42 pm

Published on:

07 Sept 2025 01:41 pm

Hindi News / National News / बर्थडे पर सरप्राइज देने के लिए बुलाया, पार्टी के बाद फ्लैट का दरवाजा कर दिया बंद; 20 साल की लड़की के साथ गैंग रेप

