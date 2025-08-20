रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज, हत्या की कोशिश सहित 3 धाराएं लगीं

आरोपी रिक्शे से सीएम के कैंप कार्यालय पहुंचा था। बताया जा रहा है कि हमलावर शिकायतकर्ता बनकर कैंप कार्यालय में गया था। राजेश जेल में बंद अपने एक रिश्तेदार की रिहाई की मांग वाली एक याचिका लेकर दिल्ली आया था। जैसे ही रेखा गुप्ता पास आई उसने कुछ कागज दिए और फिर चिल्लाने लगा। सूत्रों के मुताबिक, हमलावर ने पहले मुख्यमंत्री को थप्पड़ मारा और फिर आगे बढ़कर उन्हें धक्का दे दिया। इस दौरान सीएम रेखा पीछे दीवार से जा टक्कराई। इसके बाद हमलवार ने सीएम के बाल पकड़ लिए। मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने आरोपी को पकड़ लिया।