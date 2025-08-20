रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज, हत्या की कोशिश सहित 3 धाराएं लगीं

Delhi CM Rekha Gupta attacked: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार 20 अगस्त की सुबह एक शख्स ने हमला कर दिया। आरोपी ने उस समय सीएम रेखा पर हमला किया जब वह जनसुनावाई कर रही थीं। पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान राजेश खिमजीभाई सकारिया के रूप में हुई है, जो गुजरात का रहने वाला है। आरोपी से दिल्ली पुलिस, खुफिया ब्यूरो (IB) और स्पेशल सेल की टीमें पूछताछ कर रही हैं। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने आरोपी राजेश के खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया है।
सीएम रेखा पर हमले के मामले में पुलिस स्टेशन सिविल लाइंस में भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1)/132/221 के तहत मामला दर्ज किया है। सरकारी कर्मचारी पर हमला करने के आरोप में बीएनएस की धारा 132, सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने के आरोप में बीएनएस की धारा 221 और हत्या कोशिश के लिए धारा 109 के तहत मामला दर्ज हुआ है।
पुलिस ने बताया कि आरोपी राजेश ने सीएम रेखा पर हमला करने से पहले गुजरात में अपने दोस्त के साथ बातचीत की थी। उसने फोन पर बताया कि वह शालीमार बाग स्थित सीएम आवास पर पहुंच गया है। पूछताछ के दौरान पता चला है कि वह पहली बार दिल्ली आया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है।
आरोपी रिक्शे से सीएम के कैंप कार्यालय पहुंचा था। बताया जा रहा है कि हमलावर शिकायतकर्ता बनकर कैंप कार्यालय में गया था। राजेश जेल में बंद अपने एक रिश्तेदार की रिहाई की मांग वाली एक याचिका लेकर दिल्ली आया था। जैसे ही रेखा गुप्ता पास आई उसने कुछ कागज दिए और फिर चिल्लाने लगा। सूत्रों के मुताबिक, हमलावर ने पहले मुख्यमंत्री को थप्पड़ मारा और फिर आगे बढ़कर उन्हें धक्का दे दिया। इस दौरान सीएम रेखा पीछे दीवार से जा टक्कराई। इसके बाद हमलवार ने सीएम के बाल पकड़ लिए। मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने आरोपी को पकड़ लिया।