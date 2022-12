CBI का बड़ा एक्शन: ICICI की पूर्व CEO चंदा कोचर पति सहित गिरफ्तार, जानिए पूरा मामला

Submitted by:

नई दिल्लीPublished: Dec 24, 2022 08:52:43 am

वीडियोकॉन को लोन मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बड़ा एक्शन लिया है। केंद्रीय एजेंसी ने ICICI बैंक की पूर्व MD और CEO चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को गिरफ्तार कर लिया।

arrested former icici ceo chanda kochhar along with husband