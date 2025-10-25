बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में किस्मत आजमा रहे हैं ये सेलिब्रिटी, जानें किस पार्टी ने किसे दिया टिकट

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सियासी माहौल अब और रोचक हो गया है। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने कई नए चेहरों को टिकट दिया है, उनमें से कुछ चेहरे ऐसे हैं, जो राजनीति के क्षेत्र में तो नए हैं, लेकिन कला, गायन और फिल्मी दुनिया में लोकप्रिय हैं। अब ये चेहरे राजनीति में अपना नाम बनाने चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि जनता इन चेहरों को कलाकार की तरह पसंद करने के बाद नेता के रूप में कितना पसंद करेगी। चलिए, जानते हैं इन चर्चित सेलिब्रिटी के बारे में कि वे किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं…