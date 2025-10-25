बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में किस्मत आजमा रहे हैं ये सेलिब्रिटी, जानें किस पार्टी ने किसे दिया टिकट

बिहार में दो चरणों में होगा मतदान (Photo-IANS)
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सियासी माहौल अब और रोचक हो गया है। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने कई नए चेहरों को टिकट दिया है, उनमें से कुछ चेहरे ऐसे हैं, जो राजनीति के क्षेत्र में तो नए हैं, लेकिन कला, गायन और फिल्मी दुनिया में लोकप्रिय हैं। अब ये चेहरे राजनीति में अपना नाम बनाने चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि जनता इन चेहरों को कलाकार की तरह पसंद करने के बाद नेता के रूप में कितना पसंद करेगी। चलिए, जानते हैं इन चर्चित सेलिब्रिटी के बारे में कि वे किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं…
लोकप्रिय गायिका और मैथिली ठाकुर अब भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के टिकट पर अलीनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। वह देशभर में अपनी मधुर आवाज के लिए पूरे देश में फेमस हैं। उन्होंने भारतीय संगीत को बहुत प्रमोट किया है और खासकर बिहार के मिथिला क्षेत्र में अपनी खास पहचान बनाई है। उन्होंने नामांकन के दौरान कहा कि वह अपने क्षेत्र के विकास के लिए राजनीति में कदम रख रही हैं। बीजेपी ने मैथिली को युवा और साफ छवि वाले चेहरे के रूप में चुनाव में उतारा है।
भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने भी इस बार राजनीति में कदम रखा है। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने उन्हें छपरा विधानसभा क्षेत्र का उम्मीदवार बनाया है। खेसारी लाल यादव का असली नाम शत्रुघ्न कुमार यादव है। वह भोजपुरी फिल्म और संगीत जगत के लोकप्रिय चेहरों में से एक है। उन्होंने 70 से ज्यादा फिल्म में एक्टिंग की है और हजारों गाने गाए हैं। गानों और फिल्मों की वजह से बिहार और उत्तर प्रदेश में विशेष पहचान मिली हुई है। खेसारी लाल ने कहा कै कि वे मनोरंजन से आगे बढ़कर समाज में बदलाव लाना चाहते हैं।
भोजपुरी एक्ट्रेस और पवन सिंह की पत्नि ज्योति सिंह भी इस बार विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत अजमा रही हैं। वह काराकट से निर्दलीय चुनावी मैदान में है। पवन सिंह के साथ महीनों तक निजी विवाद के चलते से वह चर्चा में बनी हुई है।
भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार रितेश पांडे भी इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। वह जन सुराज पार्टी के टिकट पर करगहर विधानसभा सीट से प्रत्याशी हैं। रितेश पांडे का नाम भोजपुरी सिनेमा के उन सेलिब्रिटी में शामिल है, जिनकी फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है। वह "हैलो कौन" जैसे गानों से फेम हासिल किया है। उनकी लोकप्रियता और फिल्मी छवि पार्टी के लिए एक बड़ी ताकत हो सकती है।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग