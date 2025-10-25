Bihar Election: कौन है बख्तियार खिलजी, जिसकी बिहार चुनाव में हुई एंट्री; जानें अमित शाह ने क्या कहा

Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खगड़िया के बाद अब नालंदा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने महागठबंधन पर जमकर हमला बोला। साथ ही उन्होंने तुर्की शासक बख्तियार खिलजी का भी जिक्र किया। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए शाह ने नीतीश सरकार की तारीफ की भी।