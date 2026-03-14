बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों को 1,912.99 करोड़ की केंद्रीय सहायता



यह राशि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्यों को तेज करना तथा प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द सहायता पहुंचाना है। इस सहायता राशि से राज्यों को बुनियादी ढांचे की मरम्मत, राहत कार्यों और पुनर्वास योजनाओं को लागू करने में मदद मिलेगी। मंजूर की गई कुल राशि में से गुजरात को सबसे अधिक 778.67 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के लिए 341.48 करोड़ रुपये, हिमाचल प्रदेश के लिए 288.39 करोड़ रुपये, जम्मू-कश्मीर के लिए 330.34 करोड़ रुपये, नागालैंड के लिए 158.41 करोड़ रुपये और छत्तीसगढ़ के लिए 15.70 करोड़ रुपये की सहायता स्वीकृत की गई है।