ईरान युद्ध के बीच मोदी सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, क्या होने वाला है?

PM मोदी ने ईरान-इजरायल युद्ध पर सोमवार को लोकसभा में अपनी बात रखी। इस दौरान PM मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष से पैदा हुए अप्रत्याशित संकट का प्रभाव लंबे समय तक रहने वाला है। इससे निपटने के लिए सरकार पूरी तरह तत्पर है। मोदी ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और इसके कारण भारत के सामने आई चुनौतियों पर कहा था कि इस संकट का सामना देशवासियों को कोरोना संकट की तरह ही करना होगा। उन्होंने होर्मुज जलडमरूमध्य(होर्मुज स्ट्रेट) में रुकावट और व्यावसायिक जहाजों पर हमलों को अस्वीकार्य बताया था। उन्होंने कहा था कि इस समस्या का समाधान कूटनीति और बातचीत से ही संभव है। भारत इस तनाव को कम करने व संघर्ष समाप्त करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहा है।