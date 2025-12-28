ग्राम पंचायतों की शक्ति कम करने का दावा निराधार… केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह का कांग्रेस पर पलटवार

चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लाए गए 'विकसित भारत–जी राम जी' अधिनियम ने ग्रामीण मजदूरों के अधिकारों को और सशक्त किया है, नया कानून मनरेगा की जगह पारदर्शी और जवाबदेह ढांचा स्थापित करता है, जिसमें 125 दिनों की रोजगार गारंटी, काम की मांग पर सरकार की वैधानिक जिम्मेदारी, समय पर काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता और मजदूरी में देरी पर विलंबित भुगतान का प्रावधान शामिल है।