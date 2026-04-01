मोदी सरकार का बड़ा झटका! डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़कर ₹24 प्रति लीटर, इंफ्रा सेस ₹36

इस बीच, एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर ड्यूटी भी 29.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 42 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है, जबकि पेट्रोल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी अभी भी शून्य बनी हुई है। पश्चिम एशिया में संघर्ष बढ़ने के बाद से वैश्विक तेल बाज़ार अस्थिर बने हुए हैं। 28 फरवरी को, अमेरिका और इज़राइल ने ईरान के खिलाफ सैन्य हमले किए, जिसके जवाब में तेहरान ने भी जवाबी कार्रवाई की। इसके बाद, 8 अप्रैल को, ईरान, अमेरिका और इज़राइल दो सप्ताह के लिए संघर्ष विराम पर सहमत हो गए, क्योंकि इस संघर्ष के कारण पश्चिम एशिया क्षेत्र में ऊर्जा बाज़ार और व्यापार प्रवाह बाधित हो गया था।